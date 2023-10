Call of Duty: Modern Warfare 3 - Trailer enthüllt den Multiplayer

16 klassische Karten zum Start

Call of Duty: Modern Warfare 3 wird neben einer Singleplayer-Kampagne auch wieder einen umfangreichen Multiplayer mitbringen. Diesem hat Activision jetzt einen neuen Trailer gewidmet, zu sehen gibt es dementsprechend viele Einblicke in die rasanten Mehrspielerpartien auf vertrauten Karten.Wenn Call of Duty: Modern Warfare 3 am 10. November 2023 startet, wird es insgesamt 16 klassische Multiplayer-Maps aus dem originalen Modern Warfare 2 geben, welches ursprünglich 2009 veröffentlicht wurde. Diese wurden jedoch für die Unterstützung neuer Spielmodi und Gameplay-Features angepasst und zugleich umfassend modernisiert. Zwölf komplett neue Karten möchte Activision nach der Veröffentlichung des Spiels in Form mehrerer Saisons nachreichen.Pünktlich zur Veröffentlichung wird es zudem neue Bodenkrieg-Karten geben und auch der Kriegsmodus aus Call of Duty: WW 2 feiert ein Comeback, ebenfalls mit Anpassungen an das moderne Szenario. Im neuen Zombie-Modus können Spieler sich zu Trupps zusammenschließen und gemeinsam gegen die untote Bedrohung kämpfen. Dieser wurde bereits vor ein paar Tagen in einem anderen Video enthüllt.Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S