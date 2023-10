Call of Duty: Modern Warfare 3 - Neuer Trailer zeigt die PC-Features

In knapp einem Monat erscheint Call of Duty: Modern Warfare 3 - nicht nur für die Konsolen von Sony und Microsoft, sondern natürlich auch für den PC. Dort wird der neueste Teil der langlebigen Shooter-Reihe dann besonders schön aussehen und zahlreiche Einstellungsmöglichkeiten bieten, wie jetzt ein neuer Trailer zeigt.Geeignete Hardware vorausgesetzt, läuft Call of Duty: Modern Warfare 3 auf dem PC mit 4K-Auflösung und Ultrawide-Unterstützung. Nvidias Upscaling-Technologie DLSS 3 ist direkt zum Start verfügbar und Nvidia Reflex sorgt dann für eine niedrigere Latenz.Insgesamt stehen in den Einstellungen mehr als 500 Anpassungsoptionen bereit, um das Spiel optimal mit dem vorhandenen System abzustimmen. In Sachen Anti-Cheat kommt erneut Ricochet zum Einsatz.Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023, die PC-Version wird sowohl über Battle.net als auch Steam zu haben sein. Bereits morgen startet der Shooter ins offene Beta-Wochenende und kann vom 14. bis 16. Oktober kostenlos ausprobiert werden. Vorbesteller dürfen die Beta schon jetzt spielen.