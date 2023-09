Call of Duty: Modern Warfare 3 - Trailer enthüllt den Zombies-Modus

Zombies in Modern Warfare

Activision hat einen neuen Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 3 veröffentlicht und stimmt mit diesem auf den Zombies-Modus ein, der im neuesten Teil der Shooter-Reihe wieder mit von der Partie ist. Das Video zeigt unter anderem, wie es überhaupt erst zu der neuen Bedrohung durch die Untoten kommt - dabei hat ein alter Bekannter seine Finger im Spiel.Der sogenannte Zombies-Modus erfreut sich in der Call of Duty-Reihe schon seit vielen Jahren großer Beliebtheit, in den Modern Warfare-Ablegern war die zusätzliche Spielvariante bislang aber noch nicht enthalten. Dies wird sich mit dem Start von Modern Warfare 3 am 10. November 2023 allerdings ändern.Der Modus wird gemeinsam von Treyarch und Sledgehammer Games entwickelt und soll die bislang größte Zombies-Karte der Reihe enthalten. Auf dieser können Spieler einer neuen Geschichte folgen oder auch einfach nur gemeinsam Zombiehorden erledigen.In der veröffentlichten Filmsequenz ist nun zu sehen, wie der ultranationale Waffenhändler Viktor Zakhaev in den Besitz einer äußerst gefährlichen Substanz kommt, die Menschen in hungrige Zombies verwandeln kann. Was der in der Hauptstory eigentlich verstorbene Schurke mit dieser vorhat, bleibt jedoch unklar.