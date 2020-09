Call of Duty: Black Ops Cold War - Neuer Trailer, Alpha startet heute

Activision stimmt mit einem neuen Teaser auf die erste Mission von Call of Duty: Black Ops Cold War ein, in der Spieler auf einem Flug­platz in der Türkei eine Zielperson ausschalten sollen und dabei für jede Menge Chaos sorgen. Besitzer einer PlayStation 4 können den Shooter außerdem bereits an diesem Wochenende Probespielen.Das Video zeigt Ausschnitte aus der ersten Kampagnenmission "Nowhere Left to Run". Hier sind Frank Woods, Alex Mason und Russell Adler auf ein "hochwertiges Ziel" angesetzt wor­den, das sich auf einem Flughafen in der Türkei aufhält. Allerdings verläuft der Auftrag nicht ganz so wie geplant und als der Schütze dann noch sein Ziel verfehlt, droht die gesamte Mission zu scheitern.Call of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020 für den PC, die Play­Station 4 und Xbox One . Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X folgen ein wenig später. Besitzer einer PlayStation 4 können das Spiel ab dem 18. September (19 Uhr MESZ) in der Alpha-Version ausprobieren und sich unter anderem mehrere Modi und Karten ein wenig genauer anschauen. Der Test endet am 20. September um 19 Uhr.