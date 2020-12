Back 4 Blood - Erstes Gameplay aus dem Zombie-Koop-Shooter

Die Turtle Rock Studios haben im letzten Jahr mit Back 4 Blood einen Shooter angekündigt, der Spieler gemeinsam in einer Zombie-Apokalypse kämpfen lässt. Bei den Game Awards 2020 gab es nun nicht nur einen neuen CGI-Trailer, sondern auch erstmals echtes Gameplay zu sehen, welches die Herzen von Left 4 Dead-Spielern höherschlagen lassen dürfte.Back 4 Blood weist nicht nur beim Titel unmissverständlich Parallelen zu Left 4 Dead auf, welches ebenfalls bei den Turtle Rock Studios entwickelt wurde. Zwar soll es sich um eine komplett neue Marke handeln, dennoch weist der Shooter viele Gemeinsamkeiten zum bis heute populären Koop-Shooter auf. So dürfen sich auch hier bunt zusammengewürfelte Helden in einer Gruppe zusammenschließen und gemeinsam gegen Zombie-Horden kämpfen. Die Untoten sind erneut nicht nur durch ihre schiere Anzahl gefährlich, denn es gibt noch einige besonders gefährliche Mutationen, die den Spieler beispielsweise an Ort und Stelle festkleben oder ganz einfach mit roher Gewalt zermatschen.Im Vergleich zu Left 4 Dead versprechen die Entwickler zudem mehr Abwechslung bei den Gegnertypen und der Story. Ursache für die Zombiefizierung soll hier übrigens kein Virus, sondern ein parasitärer Wurm sein.Back 4 Blood erscheint am 22. Juni 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X . Interessierte können sich außerdem zum geschlossenen Beta­test anmelden , der am 17. Dezember startet. Zusätzlich zum Gameplay-Video wurde außerdem ein recht blutiger Cinematic-Trailer veröffentlicht.