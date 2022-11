Atomic Heart: Der Release-Termin für den Shooter steht, neuer Trailer

Der Shooter-Rollenspiel-Mix Atomic Heart wurde schon vor einer ganzen Weile angekündigt, auf einen konkreten Release-Termin mussten wir bislang aber warten. Ebendiesen haben das Studio Mundfish und Focus Entertainment nun aber bekannt gegeben und zudem noch einen neuen Trailer veröffentlicht.Wer noch mit einer Veröffentlichung in diesem Jahr gerechnet hat, wird allerdings enttäuscht: Atomic Heart erscheint am 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 5 Xbox Series X/S sowie die alte Konsolengeneration, also für die PlayStation 4 und Xbox One . Vorbestellungen sind ab sofort möglich und enthalten dann zusätzlich die Waffen-Skins des Labour & Science Weapon Skin Packs.Neben der üblichen Standard-Edition erscheint das Spiel als Gold Edition mit zusätzlichem Atomic Pass (mit vier DLCs) und als Premium-Edition mit digitalem Artbook und weiteren kosmetischen Extras.In Atomic Heart schlüpfen Spieler in die Rolle des Privatagenten Major P-3, der nach einer schweren Katastrophe in die Sowjet-Einrichtung № 3826 entsandt wird, um aufständische Roboter und fiese Mutanten zu bekämpfen. Wie es dort aussieht, zeigt noch einmal das nun veröffentlichte Video.