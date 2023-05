Assassin's Creed Mirage erhält erstes Gameplay & Release im Oktober

Ubisoft nutzte die virtuelle Bühne beim PlayStation Showcase am gestrigen Abend dafür, um erstes Gameplay aus Assassin's Creed Mirage zu zeigen, das in diesem Herbst für PC und Konsole erscheint. Dabei wird schnell deutlich, dass sich der neueste Teil stärker an den Ursprüngen der Reihe orientiert als dies zuletzt der Fall war.Assassin's Creed Mirage spielt rund 20 Jahre vor den Ereignissen von Assassin's Creed Valhalla und verlegt die Geschichte nach Bagdad im Jahr 861. Spieler schlüpfen dort in die Rolle des Straßendiebs Basim, der sich nach einem Akt der Vergeltung den Verborgenen (den späteren Assassinen) anschließt. All das ist allerdings auch schon seit der Ankündigung im letzten Jahr bekannt.Wer sich am doch eher kampfbetonten Gameplay des Vorgängers gestört hat, kann aufatmen. Denn: Wie der neue Trailer zeigt, werden in Assassin's Creed Mirage Schleichen, Parkour-Läufe und lautlose Kills mit der versteckten Klinge wieder eine deutlich größere Rolle spielen. Basim kann allerdings auch mit Schwertern kämpfen oder Rauchbomben einsetzen, um seine Verfolger abzuschütteln. Spieler werden also wieder einige Freiheiten bekommen, auch wenn die Geschichte von Mirage insgesamt eher linear verlaufen soll.Bekannt ist nun außerdem, wann Assassin's Creed Mirage erscheint: nämlich am 12. Oktober 2023, und zwar für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S