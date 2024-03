Synduality: Bandai Namco lädt mit neuem Trailer zum Beta-Test ein

Beta-Test ab dem 28. März

Bandai Namco hat einen neuen Trailer zu Synduality veröffentlicht und kündigt zusammen mit diesem einen demnächst stattfindenden geschlossenen Beta-Test an. Interessierte können sich ab sofort registrieren und den Shooter mit ein wenig Glück schon bald ausprobieren.Bei Synduality handelt es sich um einen neuen Looter-Shooter, in dem Spieler auf einer zerstörten Erde als sogenannte Drifter Jagd auf eine seltene Ressource machen. Um diese kostbaren AO-Kristalle einsammeln zu können, müssen sie sich jedoch bizarren Kreaturen entgegenstellen. Spieler können hierfür zusammenarbeiten, sich aber auch gegeneinander wenden und anderen die mühsam erkämpfte Beute wieder abnehmen.Wie das Video zeigt, sind Spieler in Synduality zumeist in Vektor-Särgen unterwegs - diese stark gepanzerten Fahrzeuge können vielseitig angepasst werden, was neben den Waffensystemen auch das Aussehen betrifft.Vom 28. März bis zum 1. April lädt Bandai Namco zu einem Closed-Beta-Test für Synduality ein. Dieser findet auf dem PC, der PlayStation 5 und Xbox Series X/S statt, Anmeldungen sind ab sofort auf der Website des Spiels möglich.Synduality spielt in einer fernen Zukunft, in der die Menschheit durch einen todbringenden Giftregen stark dezimiert wurde. Überlebende der Katastrophe werden seitdem von bizarren Kreaturen gejagt, Schutz verspricht die von den Menschen errichtete unterirdische Zuflucht "Amasia", wo diese zudem eine KI namens "Magier" entdecken und mit ihr zusammenarbeiten.