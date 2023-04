Aliens: Dark Descent kann ab sofort vorbestellt werden, neuer Trailer

Die Vorbestellphase des Actionspiels Aliens: Dark Descent hat für PC und Konsole begonnen. Dies gaben jetzt der Entwickler Tindalos In­ter­ac­tive und Focus Entertainment bekannt. Außerdem gibt es einen neuen Trailer mit einem Mix aus Render- und Gameplay-Sequenzen.In Aliens: Dark Descent übernehmen Spieler die Kontrolle über eine Marines-Einheit, um die gefährlichen Xenomorphs auf dem Mond Lethe zu bekämpfen. Während die Kämpfe zwar meist in Echtzeit ablaufen (diese können auf Wunsch verlangsamt werden), sollen aber auch Strategen auf ihre Kosten kommen, denn: Die unterschiedlichen Missionen erfordern stets neue Taktiken und ein cleveres Ressourcen-Management.Besonders wichtig ist zudem die Zusammenstellung der Marines-Einheit aus zunächst fünf unterschiedlichen Klassen. Deren Fähigkeiten, Waffen und Schutzausrüstung lassen sich nämlich umfassend anpassen und verbessern. Zudem setzt Aliens: Dark Descent auf "Permadeath". Stirbt ein Marine also im Einsatz, kehrt dieser auch nicht mehr für weitere Missionen zurück.Aliens: Dark Descent erscheint am 20. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S