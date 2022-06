Aliens: Dark Descent - Neues Squad-basiertes Actionspiel vorgestellt

Focus Entertainment hat ein neues Actionspiel im Alien-Universum angekündigt. Aliens: Dark Descent gibt Spielern das Kommando über mehrere Space Marines, die in strategischen Echtzeit-Gefechten Xenomorphs dezimieren dürfen.Aliens: Dark Descent wurde beim Summer Game Fest mit einem ersten Trailer enthüllt. In dem Video kämpft eine Gruppe Space Marines in einer Weltraumstation auf dem Mond Lethe gegen die Xenomorph. Wer nicht blinzelt, kann ganz am Ende des Videos sogar erste bewegte Spielszenen entdecken. Diese zeigen, dass es sich bei Dark Descent um keinen Ego-Shooter, sondern um ein Actionspiel handelt, das in einer isometrischen Perspektive gesteuert wird.Spieler stellen sich aus mindestens fünf unterschiedlichen Marines-Klassen mit jeweils eigenen Spezialisierungen und Waffen ein Team zusammen und kämpfen in offen gestalteten Levels ums Überleben. Auseinandersetzungen mit den Xenomorphs und auch menschlichen Feinden (sowie einer vollkommen neuen Bedrohung) finden in Echtzeit statt und sollen Action mit Taktik- und Strategie-Elementen verknüpfen. Beispielsweise wird dem Ressourcenmanagement eine große Bedeutung zukommen, zudem ist der Tod eines jeden Marines dauerhaft.Aliens: Dark Descent erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S