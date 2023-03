Aliens: Dark Descent erscheint im Juni, jetzt gibt es erstes Gameplay

Squadbasiertes Actionspiel mit intuitiver Steuerung

Zeit verlangsamen und Permadeath

Focus Entertainment und das Entwicklerstudio Tindalos Interactive haben heute gemeinsam das Release-Datum für das strategische Actionspiel Aliens: Dark Descent bekannt gegeben. Demnach beginnt der Kampf Marines gegen Xenomorphs am 20. Juni 2023 auf PC und Konsole. Begleitet wurde der Termin von einem kommentierten Trailer, der erstmals echte Eindrücke aus dem Spiel zeigt.Angekündigt wurde Aliens: Dark Descent bereits letztes Jahr im Juni. Damals gab es allerdings nur einen zwar atmosphärischen, aber leider ziemlich nichtssagenden Trailer zu sehen - zumindest, was Gameplay angeht. Klar war damals lediglich, dass es sich um ein Actionspiel aus der Iso-Perspektive handelt. Ein neues Video verrät jetzt viele weitere Details.Spieler übernehmen in Aliens: Dark Descent die Rolle eines Commanders und befehligen eine Gruppe Marines, um einen Xenomorph-Ausbruch auf dem Mond Lethe zu untersuchen. Die Team-Mitglieder, welche Spieler zu Beginn selbst rekrutieren, werden dabei stets als geschlossene Einheit kontrolliert, wobei jeder Befehl immer vom derzeit am besten geeigneten Marine ausgeführt wird. In den offenen Levels müssen zusätzlich zu den Hauptmissionen auch diverse Nebenaufgaben bewältigt werden. Neben Xenomorphs wird es zudem menschliche Gegner und eine vollkommen neue Bedrohung geben.Kämpfe in Aliens: Dark Descent laufen zwar normalerweise in Echtzeit ab, jedoch kann die Zeit auf Knopfdruck verlangsamt werden, um bessere Entscheidungen fällen zu können. Waffen, Ausrüstung und Fähigkeiten der Marines lassen sich im Verlauf der Handlung verbessern, sofern diese nicht im Einsatz sterben. Denn jeder Tod in Dark Descent ist endgültig.Aliens: Dark Descent erscheint, wie eingangs erwähnt, am 20. Juni 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S