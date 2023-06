Aliens: Dark Descent - Neue Einblicke in die Story des Shooters

Neue Geschichte im Alien-Universum

Focus Entertainment und das Entwicklerstudio Tindalos Interactive haben einen neuen Trailer zu Aliens: Dark Descent veröffentlicht, der uns besser mit der Story des Squad-basierten Shooters vertraut machen soll. Dabei wird deutlich, dass nicht nur Aliens den Spielern das (Über)leben schwer machen werden.Die Kampagne von Aliens: Dark Descent spielt größtenteils auf dem Mond Lethe, auf dem das Raumschiff Otago eine ziemlich unsanfte Landung hinlegt. Infolgedessen kann sich ein gefangener Xenomorph befreien und löst damit die Aktivierung des Cerberus-Protokolls aus - dieses hat einen vollständigen Lockdown des Mondes zur Folge, sodass keine Raumschiffe mehr starten oder landen können.Wie der Story-Trailer andeutet, scheint hinter der Sache aber deutlich mehr zu stecken als zunächst angenommen und so dürfte den Spieler das eine oder andere finstere Geheimnis erwarten. Neben zahlreichen Xenomorph-Spezies wie Facehuggern, Praetorianern oder Königinnen geht dabei auch von menschlichen Soldaten und einer vollkommen neuen Bedrohung Gefahr aus.Im Video lernen wir außerdem ein paar der wichtigsten Charaktere des Spiels kennen. Neben Maeko Hayes, die als stellvertretende Administratorin bei der Lethes Pionier Station arbeitet, sind dies noch Barbara Pryce (Koloniedirektorin bei Weyland-Yutani) und Jonas Harper (Sergeant der US Colonial Marines).Aliens: Dark Descent erscheint am 20. Juni 2023 für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Vorbestellungen sind bereits jetzt möglich.