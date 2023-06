Aliens: Dark Descent - Launch-Trailer zum heutigen Start des Spiels

Seit heute ist Aliens: Dark Descent für den PC und die Konsolen von Sony und Microsoft verfügbar. Den Start des Strategie-Action-Mix feiert Focus Entertainment mit dem offiziellen Launch-Trailer, welcher Unschlüssige noch einmal vom Kauf überzeugen möchte.Aliens: Dark Descent erzählt eine vollkommen neue Geschichte im Alien-Universum. Schauplatz ist der Mond Lethe, auf dem es zu einem recht unerfreulichen Xenomorph-Zwischenfall kommt, der den gesamten Himmelskörper unter Quarantäne stellt. Natürlich steckt hinter der Sache deutlich mehr als zunächst angenommen. Erst kürzlich hatten Paradox und der Entwickler Tindalos Interactive der Story einen eigenen Trailer gewidmet Spieler führen in Aliens: Dark Descent ein Team von Marines in Echtzeit an, welches sich individuell zusammenstellen lässt. Zum Start gibt es fünf unterschiedliche Marines-Klassen, mit je eigenen Stärken und Schwächen, Waffen und Spezialisierungen. Dadurch wird es möglich, auf verschiedene Situationen strategisch clever reagieren zu können. Unüberlegtes Handeln sollte möglichst vermieden werden, denn gefallene Marines kehren nicht mehr ins Spiel zurück (Stichwort Permadeath).Aliens: Dark Descent ist für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S erhältlich.