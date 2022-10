A Plague Tale: Requiem - Neuer Trailer feiert den Start des Adventures

Das Abenteuer geht weiter

Neue Werkzeuge für den Überlebenskampf

Ab heute ist A Plague Tale: Requiem für PC und Konsole erhältlich. Zum Start des Adventures gibt Focus Entertainment gemeinsam mit dem Entwicklerstudio Asobo im Release-Trailer einen Ausblick darauf, wie die emotionale Reise der Geschwister Amicia und Hugo De Rune weitergeht.A Plague Tale: Requiem ist die direkte Fortsetzung des Überraschungshits A Plague Tale: Innocence (2019) und setzt dessen Handlung zwar direkt fort, dennoch sollen auch alle jene Spieler abgeholt werden, die zum ersten Mal in das mittelalterliche Szenario im Frankreich des 14. Jahrhunderts eintauchen. Nach den Ereignissen des ersten Teils begeben sich Amicia und Hugo auf eine gefährliche Reise in Richtung Süden. Neues Ziel der beiden ist eine geheimnisvolle Insel im mediterranen Meer, auf der sich der Schlüssel zur Heilung von Hugos Krankheit befinden könnte. Hugo leidet nämlich weiterhin unter der Prima Macula, die ihm zwar übernatürliche Kräfte verleiht, gleichzeitig seinem Körper aber auch großen Schaden zufügt.A Plague Tale: Requiem orientiert sich grundsätzlich am Erfolgsrezept seines Vorgängers, allerdings bekommen Spieler weitere Gameplay-Möglichkeiten an die Hand: Etwa kann Amicia ihre Umgebung nun noch besser für Überraschungsangriffe nutzen, Gegner mit einer Armbrust attackieren oder durch ihr alchemistisches Wissen Feuer beeinflussen.In Hinblick auf die Grafik übertrifft A Plague Tale: Requiem den ersten Teil noch einmal deutlich, wie der heute veröffentlichte Trailer zeigt. Daher ist das Spiel auch ausschließlich für den PC, PlayStation 5 Xbox Series X/S sowie als Cloud-Version für die Nintendo Switch erhältlich. Versionen für die beiden Last-Gen-Konsolen von Sony und Microsoft gibt es somit keine.