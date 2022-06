A Plague Tale: Requiem - Neuer Gameplay-Tailer vom Xbox-Showcase

A Plague Tale: Requiem wurde beim Xbox & Bethesda Showcase mit einem neuen Trailer bedacht. Zu sehen gibt es darin knapp zwei Minuten Gameplay aus dem Adventure, in dem die Heldin Amicia sowohl schleichend voranschreitet als auch ziemlich brutal gegen ihre Feinde vorgeht.In der Fortsetzung des Überraschungshits A Plague Tale: Innocence stehen wieder die zwei Kinder Amicia und Hugo im Mittelpunkt, die ihre Reise durch ein von Pestratten sowie menschlichen Konflikten geplagtes Land fortsetzen. Die beiden suchen nach einem Weg, den auf Hugo lastenden Fluch zu brechen und ziehen dafür in den vermeintlich sicheren Süden. Wie der mit "End of Innocence" (Das Ende der Unschuld) recht passend betitelte Trailer vermittelt, kann sich Amicia zwar unbemerkt an Feinden vorbeischleichen, diese aber auch aus den Schatten heraus meucheln oder offensiv mit einer Reihe unterschiedlicher Waffen ausschalten - oder den Ratten zum Fraß vorwerfen.A Plague Tale: Requiem soll noch in diesem Jahr für den PC, die PlayStation 5 Xbox Series X/S sowie als Cloud-Version für die Nintendo Switch erscheinen. Das Spiel ist außerdem direkt zum Launch im Xbox Gamepass enthalten.