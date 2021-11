Frühstart: Amazon bietet schon jetzt erste Black-Friday-Angebote

Amazon legt auch in diesem Jahr mit seinen Black-Friday-Angeboten einen Frühstart hin. Bis zum 18. November gewährt der Online-Händler Rabatt von bis zu 40 Prozent auf viele Produkte. Nach bekannter Manier unterteilt man diese in viele Tages- und Blitzangebote.

Viele Schnäppchen und nur eine Handvoll Highlights

Überblick der besten Tages- und Blitzangebote

In diesem Jahr fällt der vor allem in den Vereinigten Staaten zelebrierte Black Friday auf den 26. November. Dass sich Händler wie Amazon , Media Markt und Saturn bereits im Vorfeld mit Angeboten duellieren, ist dabei nichts Neues. Aus dem Black Friday wird schnell eine Black Week oder ein Black Weekend, die dann wiederum in den Cyber Monday am 29. November übergehen. Amazon startet daher jetzt mit den "". Doch was genau kann man von den Deals erwarten?An und für sich unterscheiden sich die unter der Flagge "" stehenden Preisreduzierungen nur geringfügig von den bisherigen Tages- und Blitz­an­ge­bo­ten, die man im Online-Shop jeweils für kurze Zeit und mit einem limitierten Kontingent zur Verfügung stellt. In vielen Fällen sind es die typischen Alltagsprodukte aus Fernost, vom USB-Kabel bis hin zum Bluetooth-Kopfhörer. Zwischen den vielen Deals zeigen sich ab und zu auch einige namhafte Schnäppchen, die wir herausfiltern und in unserer großen Amazon-Angebote-Übersicht inklusive Preisvergleich mit anderen Händlern auflisten.Auf einer speziellen Aktionsseite gewährt Amazon ebenfalls einen Überblick aller reduzierten Produkte, die Interessierte selbst durchstöbern können. Dennoch raten wir, vor dem Kauf immer einen Blick in den Preisvergleich zu werfen. Zudem müssen Schnäppchen-Jäger damit rechnen, dass kurz vor oder spätestens während des Black Friday 2021 ein deutlich höherer Rabatt geboten wird. Gleiches gilt übrigens für den dieswöchigen Singles Day am 11. November und den eingangs erwähnten Cyber Monday. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr während des Pre-Black-Friday bei Amazon fündig geworden seid.