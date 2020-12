Zum Jahresende: Boston Dynamics lässt seine Roboter tanzen

Videos automatisch starten

Das Unternehmen Boston Dynamics hat in der Vergangenheit schon viele beeindruckende und meist auch unterhaltsame Videos zu seinen Roboter-Kreationen gezeigt. Auch der neueste Clip bildet da keine Ausnahme, denn in diesem legen gleich mehrere Roboter eine heiße Sohle aufs Parkett.



Zum Abschluss des für viele nicht gerade einfachen Jahres möchte Boston Dynamics noch einmal gute Stimmung verbreiten: Im Video tanzen gleich drei unterschiedliche Roboter-Typen zum Song "Do You Love Me?" der Band Contours. Neben dem humanoiden Atlas sind auch der Vierbeiner Spot und der Transportroboter Handle mit dabei und beweisen, dass sie bereits besser als viele Menschen tanzen können.



Boston Dynamics gehörte viele Jahre zu Google, wurde 2017 schließlich aber an das japanische Telekommunikationsunternehmen Softbank verkauft. Erst vor wenigen Tagen hat schließlich Hyundai Motors den Roboter-Hersteller zu großen Teilen übernommen.