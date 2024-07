Boston Dynamics-Roboter geht mit witzigem Video in den Ruhestand

Atlas fiel hin, immer und immer wieder

Zu kurze Laufzeit

Der humanoide Roboter Atlas von Boston Dynamics ist für zahl­rei­che Videos bekannt, in denen er diverse Tricks durch­ge­führt hat: Er hat getanzt und Saltos geschlagen, ist aber auch oftmals auf komische Weise hingefallen. Boston Dynamics schickt Atlas nun in den Ruhestand und blickt in einem Video auf dessen ver­gan­ge­nen elf Jahre zurück.Atlas läuft, springt, steigt Treppen hoch, hebt schwere Gegenstände auf und fällt hin - letzteres immer und immer wieder. Denn der Roboter war zwar ein Forschungsobjekt, das Boston Dynamics ursprünglich für das US-amerikanische Verteidigungsministerium gebaut hat, er wurde aber auch zu einer Art Internet-Berühmtheit - weil er auch beim Hinfallen menschlich wirkte, und zwar wie ein Betrunkener.Doch nun hat Boston Dynamics, das mittlerweile Hyundai Motor Group gehört, bekannt gegeben, dass man Atlas in den Ruhestand schickt. Warum man genau das Projekt einstellt, teilte das Unternehmen nicht mit, man kann aber vermuten, dass bereits ein Nachfolger in Vorbereitung oder Planung ist und vielleicht schon auf seine Enthüllung wartet.Es ist allerdings genauso denkbar, dass Boston Dynamics hier keine echten Chancen auf Kommerzialisierung sieht. Denn obwohl die Bewegungen von Atlas beeindruckend waren und auch andere Unternehmen wie Tesla intensiv an humanoiden Robotern arbeiten und forschen, so bleibt vor allem ein Problem ungelöst, nämlich jenes des Akkus.Denn auch wenn solche Roboter in der Theorie für so manchen Einsatz einen Sinn ergeben, so ist und bleibt ein Problem, wie lange sie betrieben werden können. Denn selbst mit moderner Akkutechnologie ist die Laufzeit für die meisten praktischen Anwendungen zu kurz. Bei Atlas war von "bis zu einer Stunde" die Rede, allerdings dürfte diese Zahl im Alltag oder was dem nahekommt, wesentlich geringer gewesen sein.