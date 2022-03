Yololiv YoloBox Pro: Streaming-Mischpult mit integriertem LTE-Modem

Für spezielle Anwendungen ist es manchmal sinnvoll, auf eine eigene Eingabe-Hardware zu setzen. Bei der Erstellung von Inhalten können dies externe Mischpulte sein, auf die sich beispielsweise häufig genutzte Einstellungen auslagern lassen - so muss man diese nicht jedesmal mit der Maus aus den Menüs heraussuchen. Die Yololiv YoloBox Pro kann solch eine Aufgabe leisten und ist insbesondere für Streamer noch sehr viel mehr.Denn das Gerät bietet Features, mit denen sich die komplette Video-Übertragung steuern lässt, wie die Kollegen von ValueTech TV in ihrem Test zeigen. Darüber hinaus kommen aber auch noch regelrechte Luxus-Funktionen hinzu. Denn man bekommt hier nicht nur die Eingabemöglichkeiten und einen integrierten Streaming-Encoder, der ein komplett fertiges Live-Video ausgibt. Integriert sind auch ein Akku und ein LTE-Modem, die es ermöglichen, Sendungen einfach unterwegs ins Netz zu bringen. Leider wird die Arbeit dann an anderer Stelle, nämlich der Benutzeroberfläche, wieder unnötig erschwert.