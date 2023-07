Schöneres Meeting: Überblick über kombinierte Streaming-Setups

Ob man nun aus dem Homeoffice an Meetings teilnimmt oder sich als Gaming-Streamer auf Twitch erfolgreich werden möchte: Moderne Notebooks bringen zwar eine Grundausstattung mit, wer allerdings bei den Gesprächspartnern oder Zuschauern nicht mit matschigem Bild und schwer verständlichem Ton ankommen möchte, kommt um eine gewisse Aufrüstung nicht herum.Die Kollegen von ValueTech TV haben sich dem Thema bereits in mehreren Videos zu einzelnen Bereichen genähert. An dieser Stelle gibt es noch einmal einen Überblick, wie komplette Konfigurationen für bestimmte Anwendungsbereiche ausfallen können. Je nach Möglichkeiten und Zweck können hier bereits Investitionen um die hundert Euro viel bringen. Es kann aber auch deutlich mehr zusammenkommen, wenn man etwa einen professionell wirkenden Stream mit mehreren Mitwirkenden auf die Beine stellen möchte.