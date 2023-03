Schöneres Meeting: Praxistipps für besseren Ton

Gigantische Auswahl

Beim Streaming und in Videokonferenzen ist der richtige Ton oft entscheidend. Denn es ist zwar schön, wenn alle Teilnehmer den Nutzer gut sehen können, eine gute Übertragung der Stimme ist aber wesentlich wichtiger. Die meisten User, die des Öfteren mit knirschenden oder rauschenden Audiosignalen der Gesprächspartner zu tun bekommen, wissen ein Lied davon zu singen.Allerdings kann man sich im Bereich des Audio-Equipments rasch verloren vorkommen. Denn es gibt Mikrofone und anderes Zubehör nicht nur in unterschiedlichen Preisklassen, sondern auch in diversen Technologie-Varianten, die allesamt ihre Vor- und Nachteile mit sich bringen.Die Kollegen von ValueTech TV bieten hier daher einen Überblick, worauf man je nach Umgebung und Situation achten sollte - die gezeigten Produkte sind daher nur als Beispiele ihrer jeweiligen Klasse anzusehen. Dafür lassen sich die Tipps auch gleich vielfältig verwenden, etwa wenn man nicht nur an Videokonferenzen teilnehmen, sondern vielleicht auch einen Podcast aufnehmen will.