YoloLiv YoloBox Mini: Kleinere Streaming-Box mit LTE und mehr

Nicht alle Nutzer brauchen Zusatz-Hardware gleich in der teuren und leistungsfähigen Pro-Version. Das gilt auch für Streaming-Boxen. Entsprechend bietet der Hersteller YoloLiv neben der YoloBox Pro auch die YoloBox Mini an. Wer aktiv Videos ins Netz streamt, kann verschiedene häufig genutzte Funktionen auf diese auslagern und schnell zugänglich halten.Im Vergleich zur Pro-Version bietet die Mini-Variante einige Features weniger. Man bekommt aber trotzdem eine HDMI-Capture-Card, ein kleines Android-Tablet und eine Hardware-Streaming-Plattform samt LTE-Modem , LAN- und WiFi-Anbindung in einem. Zwar ist die Lösung fernab von günstig, bietet aber spannende Profi-Funktionen, wie die Kollegen von ValueTech TV in ihrem Test herausarbeiten.