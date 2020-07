Xgimi Halo: Heller Mobile-Beamer mit drei Stunden Film-Wiedergabe

Hell und lange Laufzeit

Positiv

Richtiges Android-TV mit Google-Diensten

Aktuelle Sicherheits-Patches und regelmäßige Software-Updates

800 Lumen sind wirklich hell und brauchbar

600 Lumen im Akku-Betrieb ebenso

Sehr aktive Community, unterstützt vom Hersteller auf Facebook & in Foren

Sound der Harman/Kardon Lautsprecher macht etwas her

Bluetooth-Fernbedienung

Auto-Fokus sehr schnell und stellt nach

3D-Effekt sehr gut

3 Stunden Akkulaufzeit ohne WiFi

FullHD-Auflösung

5 GHz WLAN

ExFat-USB-Sticks werden gelesen

Vier-Ecken-Bildanpassung möglich

Sehr geringer Delay via HDMI

Mit Adapter via USB-C-Powerbank zu laden

Neutral

Recht hoher Preis

Prozessor etwas schwach auf der Brust, Spiele können mitunter stocken

16 GB interner Speicher kann eng werden

Import-Gerät - Bei Verkäufern sollte man auf seriöse Anbieter setzen

Steuerung auf der Oberseite des Gerätes unbefriedigend

Hat mitunter bei 4-Ecken-Bildeinstellung Probleme

Negativ

Kann beim Transport angehen, eine Sperre fehlt

Original-Zubehör sehr teuer

Keine Transporttasche verfügbar

Kein natives Netflix

USB 2.0

Gehäuse-Seiten sehr leicht einzudrücken

Mobile Beamer haben nicht immer damit zu kämpfen, dass die Leuchtkraft viel zu gering für Umgebungen ist, die sich nicht komplett abdunkeln lassen. Wenn man etwas mehrGeld in die Hand nehmen kann, lässt sich durchaus auch ein viel besseres Ergebnis erzielen, bei dem man auch noch in den Genuss anderer Vorzüge kommt. Das konnte unser Kollege Timm Mohn jetzt erfahren, als er den Xgimi Halo einem Test unterzog.Der Beamer bringt immerhin eine Leuchtkraft von 800 Lumen mit und kann damit ein für solche kompakte Systeme durchaus ordentliches Bild an die Leinwand zaubern. Im reinen Akkubetrieb schaltet sich die Leistung allerdings auf 600 Lumen herab, um die Laufzeit nicht zu kurz werden zu lassen. Das ist am Ende auch ausreichend Licht, um sogar noch die Option auf 3D-Inhalte zu bieten.Und noch in einem anderen Bereich ist der Beamer im Vergleich zu vielen preiswerteren Modellen überlegen: Es handelt sich um ein Gerät mit echtem Android TV-System. Die verschiedenen Apps für streaming-Dienste funktionieren also und es können problemlos auch Games heruntergeladen und auf der großen Leinwand gespielt werden. Damit das alles auch schnell genug funktioniert, ist Support für 5GHz-WLAN integriert. Und die mitgeleiferte Fernbedienung lässt ebenso wenig zu Wünschen übrig.