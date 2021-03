Xgimi Halo: Guter Beamer nochmal verbessert und im Gaming-Einsatz

Vorteile

Gaming-Modus für reduziertes Input-Lag

Zuverlässige Bluetooth Verbindung zu bspw. (XBOX One S) Controllern

Android TV 9 ermöglicht bspw. ScummVM direkt auf dem Projektor

Neue Revision mit Kickstand erleichtert die Projektion

2 x 5 Watt Lautsprecher für viele Gelegenheiten bereits ausreichend

ExFat-Unterstützung

Spiele machen den Halo zu einem echten Party-Hingucker

Farb-Profile individuell einstellbar

Leiser Betrieb

Integrierter Chromecast & Google Assistant

Sehr einfache 4-Ecken Keystone Korrektur

Sehr guter Facebook Support

Sehr gute Bluetooth Fernbedienung mit Google Assistant Mikrofon

Erhält Android-Updates (wie bspw. die neue Oberfläche) unabhängig von Hersteller-Updates

Neutral

Aktuelles Firmware Update 2.4.51 sollte übersprungen werden (Update kann aber rückgängig gemacht werden)

Kein Lens-Cap für Transporte

"Nur" ein USB 2.0 Port

Netflix nur via XTV Manager

Update auf Android TV 11 unwahrscheinlich

Nachteile

Akkulaufzeit stark Abhängig von WiFI-Nutzung und Helligkeit

Der Xgimi Halo brachte in den Tests bereits ziemlich gute Ergebnisse. Nun wurde der Beamer aber noch einmal überarbeitet. Mit einem kleinen Kickstand ist dadurch die Projektion an Wände, Decken oder Leinwände noch einfacher geworden, wie sich bei einer Erprobung durch unseren Kollegen Timm Mohn zeigte.Während in den bisherigen Tests vor allem auf die Android-Integration und Helligkeits-Qualitätsmerkmale , die positive Software-Entwicklung und die gute Integration in den Alltag eingegangen wurde, muss sich das System nun auch mal in einer Gaming-Umgebung beweisen. Denn die Nutzung von Spielen macht natürlich so richtig Spaß, wenn man das Bild auf eine große Leinwand werfen kann.