Schöneres Meeting: Praxistipps gegen schlechtes Webcam-Bild

Mehr als Webcam

Videokonferenzen sind spätestens in der Coronazeit sowohl im beruflichen Umfeld als auch in der Freizeit fest im Alltag fast aller Nutzer angekommen. Meist sitzen die Teilnehmer hier aber vor ihren nicht gerade guten Notebook-Webcams. Selbst in den diversen Experten-Schalten der Nachrichtensendungen muss man sich inzwischen mit deren verwaschenen Bildern und dem schlechten Ton abfinden.Es geht allerdings auch anders. Das zeigen die Kollegen von ValueTech TV in ihrer kleinen Serie, die mit dem heutigen Beitrag begonnen wird. Hier werden diverse Tipps gegeben, wie man mit unterschiedlichen Budgets deutlich bessere Bild- und Ton-Ergebnisse bekommt.Bekannterweise ist die Grundlage für ein gutes Bild ein entsprechend hochwertiges Quellmaterial. Die Kamera-Module in den inzwischen extrem flach und dünn gewordenen Notebook-Rahmen können hier allein aus Gründen der Naturgesetze nicht viel bieten. Alternativen sind hochwertige Webcams oder auch eine vorhandene Spiegelreflex- oder Systemkamera, die zur Webcam umfunktioniert wird. Dies kann man mit verschiedenen HDMI-Sticks oder Mischern verbinden, um es noch komfortabler zu bekommen.Wichtig ist aber auch, auf passende Beleuchtung und Ton-Aufnahme zu achten - wie man hier vorankommt, wird in den kommenden Episoden dargelegt.