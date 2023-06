Hollyland Lark MAX: Funkstrecke der Extraklasse - mit Premiumpreis

Die Hollyland Lark MAX ist eine Funkstrecke mit einem ziemlich ordentlichen Funktions- und Lieferumfang. Rein nominell kann das Produkt im oberen Bereich seiner Klasse mitspielen. Ob die Versprechen auch gehalten werden, haben die Kollegen von ValueTech TV im Detail angeschaut.Grundsätzlich hat das System in der Praxis einiges zu bieten - wie beispielsweise Active Noise Canceling. An der Qualität und den Verbindungen ist nichts auszusetzen. Allerdings liegt der Preis eben auch bei über 300 Euro, so dass Interessenten wohl durchaus überdenken werden, ob ihnen der Funktionsumfang dies Wert ist.