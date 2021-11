Comica BoomX-D Pro: Dual-Funkstrecke mit integriertem Speicher

Mit dem Comica BoomX-D Pro steht eine vielversprechende Dual-Funkstrecke mit integriertem Speicher in den Startlöchern. Diese könnte sich als Alternative zum Rode Wireless Go II etablieren. Denn zumindest spielt das System laut den Spezifikationen in der gleichen Klasse. Die Kollegen von ValueTech TV haben es getestet und können entsprechend mehr verraten.Hier zeigt sich, dass das Produkt durchaus einige gute Konzepte mitbringt. Das betrifft insbesondere die Tatsache, dass man hier kein einfaches Wegwerf-Design bekommt, sondern das Innenleben inklusive der Akkus leicht zugänglich und nicht verklebt sind. Allerdings gibt es auch Schatten, so dass es letztlich eine Frage der Preisentwicklung sein wird, wie gut sich die Geräte am Markt durchsetzen können.