Intel NUC 11 im Test: Kleincomputer mit viel Potenzial

So leistungsfähig ist der Mini PC

Intel NUC 11 überzeugt im Test

Beim Intel NUC 11 Performance Mini PC-Kit handelt es sich um einen kompakten Computer mit Windows 11 Pro . Im Inneren ist ein Intel i7-1165G7 verbaut, der über 4 Kerne und 8 Threads verfügt. Für die Grafik zeigt sich eine Iris Xe Grafikkarte verantwortlich. Ab Werk sind 16 GB RAM und eine 512 GB große SSD installiert. Das Performance Mini PC-Kit ist jedoch auch als Barebone-Variante erhältlich. Bei dieser Variante müssen SSD, RAM und das Betriebssystem noch installiert werden. Je nach Bedarf kann die Version ohne fest installierten Speicher und RAM sinnvoller sein.An der Front befindet sich ein Thunderbolt-Anschluss, rechts davon ein USB-A-Port und der Kopfhörer-Eingang. An der Vorderseite wird der NUC 11 auch eingeschaltet. Die meisten Ports sitzen auf der Rückseite. Neben dem Stromanschluss verbaut Intel einen Mini-Display-Port. Die Internetverbindung kann wahlweise über Wi-Fi oder den Ethernet-Port hergestellt werden. Zusätzlich zu dem USB-Port auf der Front lassen sich zwei weitere USB-A-Geräte auf der Rückseite anschließen. Abgerundet wird die Anschlussvielfalt mit einem Thunderbolt- und HDMI-Port.Wer beispielsweise aufgrund einer GoPro häufig Medien zwischen der kompakten Action-Kamera und dem NUC 11 austauschen muss, benötigt hierfür keinen Dongle: Intel verbaut seitlich einen SD-Kartenleser. Der Mini-PC steht auf vier Gummifüßchen, in denen Schrauben eingelassen sind. Werden diese gelöst, kann man unter anderem die SSD oder den RAM austauschen. Dass es sich beim NUC 11 Performance Mini PC Kit um ein Intel-Produkt handelt, ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich. Zwar befindet sich das Intel-Logo auf der Verpackung und der beiliegenden Dokumentation, dem Mini-PC selbst fehlt jedoch das Hersteller-Logo. Über einen VESA-Adapter kann der Mini-PC an der Rückseite eines Bildschirms befestigt werden.Im Lieferumfang ist weiterhin ein 120-Watt-Netzteil enthalten. Im Vergleich zur Stromversorgung des Geekom A7 fällt das NUC 11-Netzteil etwas größer aus. Um den Mini-PC mit Strom zu versorgen, wird der Stromanschluss auf der Rückseite mit dem NUC 11 verbunden. Durch den Mini-Display-Port, die zwei Thunderbolt-Anschlüsse und den HDMI-Port können bis zu vier Bildschirme angeschlossen werden. Ein USB-C-Kabel genügt, um ein Display mit dem NUC 11 zu verbinden. Sobald das Netzteil mit dem Mini-PC verbunden ist, kann dieser vorn eingeschaltet werden, wobei eine blaue LED im Power-Button leuchtet. Bei der erstmaligen Inbetriebnahme des Mini-PCs ist die Einrichtung von Windows 11 erforderlich. Der Einrichtungsprozess dauert etwa 15 Minuten und beinhaltet auch die Installation erster Updates. Unser Kollege Timm Mohn rät: Im Einstellungs-Reiter "Windows Updates" sollte nach der erfolgreichen Einrichtung direkt der nächste Schwung Updates angestoßen werden.Im Inneren ist eine Kingston OM8SEP4512Q-A01-SSD mit 512 GB Speicherplatz verbaut. Die SSD schreibt neue Daten mit 2181,84 Megabyte pro Sekunde. Ein großer Unterschied zwischen Lese- und Schreibgeschwindigkeit ist untypisch, jedoch zeigen sich im Falle der Kingston SSD deutliche Unterschiede zwischen den Lese- und Schreibwerten. Mit 3.786,74 Megabyte pro Sekunde liegt die Lesegeschwindigkeit deutlich über der Schreibgeschwindigkeit. In der "VRMark Orange Room"-Benchmark erreicht der NUC 11 einen Score von 2198 Punkten. Deutlich besser schneidet der NUC11 in der Benchmark "PCMark 10" ab. Der kompakte Computer erreicht 5005 Punkte. In der Regel ist das Ergebnis der Standard-Benchmark von PCMark etwas besser, als wenn sich der PC der Extended-Variante stellen muss. Der NUC 11 bestätigt die Faustregel: In "PCMark 10 Extended" erzielt der Mini-PC ein Benchmark-Ergebnis von 4551 Punkten. Die "3DMark"-Benchmark "CPU Profil" stellt den kompakten PC durchaus vor Herausforderungen. Die Animationen laufen jedoch deutlich flüssiger als bei so manchem anderen Mini-PC.Der Intel i7-1165G7 gehört zur Ice Lake-Serie und taktet mit bis zu 4,70 GHz. Regulär takten die vier Kerne mit 2,8 GHz. Der Turbotakt liegt allerdings etwas höher. Der L2-Cache beträgt pro Kern 1,25 Megabyte, während der L3-Cache bei 12 Megabyte liegt. Allerdings teilen sich alle vier Kerne den L3-Cache. Der 1165G7 wurde im 10 nm SuperFin-Verfahren gefertigt. Die Intel Iris Xe G7 taktet mit 1,3 GHz und kann in den Benchmarks einen kleinen Vorsprung gegenüber älteren Intel-GPU-Lösungen vorweisen. Intel gibt an, dass die CPU vor allem für Office-Aufgaben konzipiert wurde. Der Prozessor unterstützt DDR4-RAM, sodass es sich um Dual-Channel-DDR4-RAM mit 3,2 GHz handelt. Verbaut sind zwei 8-GB-Arbeitsspeichersticks. Der RAM kann auf bis zu 64 GB aufgerüstet werden. Im Inneren des Mini-PCs ist ausreichend Platz vorhanden, um eine weitere 2,5-Zoll-Festplatte oder SSD zu integrieren.Die Ausstattung lässt es bereits vermuten: Das Intel NUC 11 Performance Mini PC-Kit ist für das Büro oder Home-Office gedacht. Textbearbeitung, leichter Videoschnitt und Bildbearbeitung sind problemlos mit dem kompakten Computer möglich. Wer sich mit Retro-Spielen beschäftigt, dürfte mit dem NUC 11 ebenfalls auf seine Kosten kommen. Einzig AAA-Spieletitel, egal ob aus diesem Jahr oder zuvor, werden dem Mini-PC Probleme bereiten. Stattdessen kann die Intel-Maschine im Jugendzimmer und bei Hausaufgaben überzeugen. Aktuell ist das Intel NUC 11 Performance Mini PC Kit für 599 Euro bei Amazon verfügbar . Der Gutschein-Code "Q9RMJX4M" reduziert den Preis um 30 Euro. Am Check-out werden folglich nur noch 569,99 Euro fällig. Auf Amazon ist das Intel NUC 11 Performance Mini PC Kit auch mit 32 GB RAM und 1 TB SSD verfügbar. Auch hier lässt sich der Gutschein-Code anwenden. Der Endpreis liegt in diesem Fall bei 645,99 Euro.