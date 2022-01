Samsung Galaxy S21 FE 5G: Erste Eindrücke zur neuen Fan-Edition

Technische Daten zum Samsung Galaxy S21 FE 5G Betriebssystem Android 12 mit Samsung One UI 4 CPU Qualcomm Snapdragon 888, Octacore, max. 2,84 GHz Grafik Adreno 660 Display 6,4 Zoll, Flaches Dynamic AMOLED 2X Infinity-O-Display, 2340 x 1080 Pixel, max. 120 Hz, 401 ppi, Corning Gorilla Glass Victus Speicher 6/128 GB oder 8/256 GB Hauptkamera Triple-Kamera, Weitwinkel 12 MP (f/1.8, OIS, Dual-PDAF) + Ultra-Weitwinkel 12 MP (f/2.2, Fixed Focus) + 8 MP 3× optisches Tele (f/2.4, Autofokus, OIS), 30x Space Zoom, Blitz Frontkamera 32 MP (f/2.2, Fixed Focus) Sensoren Beschleunigungsmesser, Ultraschall-Fingerabdruck, Gyroskop, Geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Lichtsensor, virtueller Näherungssensor Akku 4500 mAh LiPo, Schnellladen (25W) und Wireless PowerShare (15W) Verbindungen Bluetooth 5.0, USB Typ C (3.2 Gen 1), NFC, WiFi 6 Mobilfunk 2G (GPRS/EDGE), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G Maße 155,7 x 74,5 x 7,9 mm Gewicht 177 Gramm Weiteres Wasserdicht nach IP68, Wireless PowerShare, ANT+, DeX, Kindermodus, Datensicherheit Knox, Geo-Tagging, Sync-Funktion, Dual-SIM (Nano) + eSIM, Gesichtserkennung, Fingerabdruckleser unter dem Display Verfügbarkeit 11. Januar 2022 Preise 749 Euro (6 GB + 128 GB) / 819 Euro (8 GB + 256 GB)

Samsungs S21-Produktfamilie bekommt Nachwuchs: Auf der CES in Las Vegas wurde das Galaxy S21 FE 5G nun offiziell vorgestellt. Dieses kommt mit einem leicht verändertem Design und neuem SoC bereits in wenigen Tagen auf den Markt. Unser Kollege Johannes Knapp hat das S21 FE 5G schon einmal ausprobiert.Optisch unterscheidet sich die sogenannte "Fan Edition" vom bereits seit einer Weile erhältlichen Galaxy S21 vor allem beim Blick auf das Kamerasystem auf der Rückseite. Dieses ist farblich nicht mehr abgesetzt, sondern in derselben Farbe wie die matte Smartphone-Rückseite gehalten. Hier darf nun zwischen den Farben Olive, Lavendel, Weiß und Graphit gewählt werden.Das Display ist 6,4 Zoll groß (S21: 6,2 Zoll) und hat eine Bildwiederholrate von maximal 120 Hertz sowie eine Auflösung von 2340 x 1080 Pixeln. Im Inneren stecken nun ein Qualcomm Snapdragon 888 und wahlweise 6 GB RAM und 128 GB Speicher oder 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Der Akku wächst von 4000 auf 4500 mAh an, was für eine längere Nutzungszeit sorgen dürfte.Das Samsung Galaxy S21 FE 5G ist bereits ab dem 11. Januar 2022 erhältlich, das einfachste Modell kostet 749 Euro.