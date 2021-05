Galaxy Book Pro 360: Hands-on zum Samsung-Convertible mit S-Pen

Das Galaxy Book Pro 360 ist eines mehrerer Samsung-Notebooks, die in diesem Monat den deutschen Handel erreicht haben. Das Con­ver­ti­ble kann sowohl als klassischer Laptop als auch als Tablet verwendet werden, wodurch dann etwa auch Zeichnungen und Skizzen mit einem Eingabestift möglich sind. Unser Kollege Johannes Knapp hat sich das Galaxy Book Pro 360 in der 13 Zoll Variante ein wenig ge­nau­er angesehen.Dabei fällt der erste Eindruck äußerst positiv aus. Das Galaxy Book Pro 360 ist dünn, leicht und gut verarbeitet. Der 13,3 Zoll große Super AMOLED-Bildschirm löst in Full HD auf und ist von einem dünnen Displayrahmen umgeben. Klappt man das Display auf die Rückseite der beleuchteten Tastatur, erhält man ein Tablet, welches sich wahlweise mit Fingern oder dem im Lieferumfang enthaltenen S-Pen bedienen lässt. Wer möchte, kann das Galaxy Book Pro 360 dank der Scharniere natürlich auch angewinkelt aufstellen.Aktuell bietet Samsung das Galaxy Book Pro 360 (13 Zoll) in einer Konfiguration an: Im Inneren sind ein Intel Core i5-1135G7 , ein Intel Iris XE-Grafikchip, eine 256 GB SSD sowie 8 GB DDR4-RAM verbaut. Als Anschlüsse werden 3x USB-C sowie ein Audioport geboten, einen Micro-SD-Kartenleser gibt es ebenfalls. Neben Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.1 unterstützt das Convertible zudem Miracast.