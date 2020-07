SSD mit bis zu 8 TB Kapazität - Die Samsung 870 QVO im Test

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Samsung hat unter der Bezeichnung 870 QVO neue SSDs mit QLC-Speicher vorgestellt . Erstmals werden dabei Speicherkapazitäten von bis zu 8 Terabyte erreicht. Zwar bieten die neuen Datenträger etwas höhere Geschwindigkeiten als der Vorgänger (860 QVO), wer häufig mit größeren Dateien arbeitet, könnte mit ihnen möglicherweise aber trotzdem nicht glücklich werden.Denn wie unser Kollege Johannes Knapp in seinem Test zeigt, sinkt die Übertragungs­geschwindigkeit der 870 QVO deutlich, sobald der SLC-Cache beziehungsweise TurboWrite voll ist. Beim 1-TB-Modell erreicht man dann noch etwa 80 MB/s. Bei den 2, 4 sowie 8 TB großen Modellen werden immerhin 160 MB/s erreicht.Im AS SSD Benchmark erreicht die Samsung 870 QVO im sequenziellen Lesen 524,50 MB/s und im sequenziellen Schreiben 499,13 MB/s. CrystalDiskMark gibt im selben Testsystem 563,10 MB/s (lesen) sowie 532,15 MB/s (schreiben) aus, was leicht über den Hersteller­angaben von 560 MB/s beziehungsweise 530 MB/s liegt.