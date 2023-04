Roborock S8 Pro Ultra: Wischstaubsauger mit starken Verbesserungen

Jetzt mit VibraRise 2.0

Beim Roborock S8 Pro Ultra handelt es sich um einen smarten Wischstaubsauger mit 6000 PA. Das Gerät verfügt über die sogenannte "RockDock Ultra". Diese trocknet den Wisch-Bezug nach einer Reinigung. Mit dem Roborock S8 Pro Ultra versucht der Hersteller, den Staubsaug-Roboter wartungsarmer zu gestalten. Es werden benutzerdefinierte Reinigungs-Routinen unterstützt. Die Reinigungspläne können über die kostenlose App programmiert werden und sich entweder auf die ganze Wohnung oder einzelne Bereiche beziehen. Über die 3D-Kartierung lässt sich das Eigenheim in der Roborock-Anwendung nachbauen. Umso vollständiger und detaillierter die Karte gestaltet wird, umso gründlicher kann eine Reinigung erfolgen. Der Roborock S8 Pro Ultra unterstützt bis zu vier Stockwerke. Hierfür ist keine zweite Docking-Station notwendig.Auf der Oberseite des S8 Pro Ultra befindet sich der Laserturm. Mit jenem ist der Wischstaubsauger 9,65 cm hoch. Vor der Anschaffung sollte man ggf. alle zu reinigenden Bereiche vermessen, um sicherzugehen, dass der Roborock S8 Pro Ultra alle wichtigen Orte in der Wohnung reinigen kann. Die Oberseite beherbergt weiterhin die Start- bzw. Power-Taste. Über den Button mit Haus-Symbol kann der Wischstaubsauger zurück zur Docking-Station geschickt werden. Zwar ist der Roborock S8 Pro Ultra unseres Kollegen Timm Mohn größtenteils in Weiß gehalten, der Bereich um die Reaktiv-AI-Sensoren an der Front wurde allerdings schwarz eingefärbt. Schwarze Akzente sind auch im Laserturm des Wischstaubsaugers zu sehen. Die Rückseite beherbergt die Ports für die Selbstreinigung in der Docking-Station. Über jene wird auch das Wasser in den S8 Pro Ultra eingeführt. Ähnlich wie andere Roborock-Geräte dockt der Wischstaubsauger frontal an der Docking-Station an.Auch wenn der Wisch-Bezug des Roborock S8 Pro Ultra nach einer Reinigung gesäubert und getrocknet wird, lässt sich jener abziehen und aus der Halterung entnehmen. Sollten sich grobe Verschmutzungen eingestellt haben, kann das Wischtuch manuell gereinigt werden. Das Bürsten-System nennt Roborock "DuoRoller Riser". Statt einer kommen beim S8 Pro Ultra zwei Haupt-Bürsten zum Einsatz. Diese befördern Staub effizienter ins Staubsauger-Innere. In den Fugen der Bürsten verheddern sich im Praxis-Test weniger leicht Haare und andere Schmutzarten, sodass der DuoRoller Riser langfristig wenig Pflege bedarf. Der Staubtank im Inneren des Roborock S8 Pro Ultra misst 350 ml. Während des Selbstreinigungsprozesses wird, neben dem Wisch-Bezug, auch der DuoRoller Riser gereinigt. Der Hersteller betont, dass vom neuen Bürsten-System vor allem auch Teppiche profitieren würden. Im Test kann sich diese Einschätzung bewahrheiten: wo vorher noch mit dem Roborock H7 nachgearbeitet werden musste, ist dies nun nicht mehr nötig. Das Bürsten-System des S8 Pro Ultra kann angehoben werden. Das Feature ermöglicht es, nur zu wischen, ohne dabei Staubzusagen. Soll der Wischstaubsauger bspw. die Flüssigkeitsmenge einer ausgelaufenen Flasche aufwischen, kann man den Roboter mit hochgezogenem Bürsten-System vor Beschädigungen durch Wasser schützen.Beim Roborock S8 Pro Ultra setzt der Hersteller auf "VibraRise 2.0". Die Vibration des Wisch-Moduls imitiert händisches Wischen. Roborock erklärt die Verbesserung im Vergleich zum ersten VibraRise mit einem zweiten Vibrations-Modul. Jenes erweitert die Reinigungszone und ermöglicht so eine genauere Reinigung. VibraRise 2.0 folgt somit dem Anspruch des Herstellers, die Reinigung durch den Roboter gründlicher zu machen und die eigene Arbeit weiter zu reduzieren. Der Wassertank im Inneren des Wischstaubsaugers misst 200 ml und wird während Selbstreinigungen nachgefüllt. Während der S8 Pro Ultra den Boden reinigt, übt das Wisch-Modul Druck auf den Boden und daher auf eventuelle Verschmutzungen aus. Der aufgebaute Druck liegt bei 6 Newton, also 10 bar. Fährt der Wischstaubsauger über einen Teppich, wird das Wisch-Modul um bis zu 5 mm angehoben. Auf diese Weise werden Beschädigungen am Teppich vermieden. Während dem Wischen bewegt sich das Mopp-Modul 3000 Mal pro Minute. Um den aufgesammelten Schmutz nicht durch die Räume zu tragen, kann nach einer individuell einstellbaren Zeit eine Zwischenreinigung erfolgen. Optional lässt sich die Zwischenreinigung auch im Anschluss an einen abgeschlossenen Raum einstellen.Der Roborock S8 Pro Ultra hat verschiedene Reinigungsprofile, die unterschiedlich stark zu hören sind. Erfahrungsgemäß versucht man Reinigungen einzuplanen, wenn man selbst nicht im Haus ist. Sollte das mal nicht möglich sein, besteht die Möglichkeit, eine der ruhigeren Saugprofile auszuwählen. In diesem Modus kann problemlos der Fernseher genutzt werden, während die Reinigung durchgeführt wird. Wischstaubsauger bzw. deren Hinderniserkennung haben sich in den letzten Jahren weiterentwickelt. Auf der Front des S8 Pro Ultra sitzt viel Technik: Dazu gehört Reactive 3D-Hindernisumgehung in Verbindung mit PreciSense LiDAR Navigation. Das System dient dazu, Hindernisse zu erkennen und ihnen auszuweichen. Die Infrarot-Bilderfassungstechnologie ermöglicht es, dass auch nachts Flaschen, Schuhe und Kabel erkannt werden. Insgesamt erkennt der S8 Pro Ultra über 42 Objekte, wie etwa Haustierschmutz und Personenwaagen. Das PreciSense LiDAR Navigations-System zeigt sich für die Routenplanung und die Erfassung der Wohnräume verantwortlich.Während der Roborock S8 Pro Ultra später im April erscheint, bietet der Hersteller bereits jetzt die Standard-Version ohne Absaugstation an. Der Roborock S8 ist für 699 Euro auf Amazon in Schwarz oder Weiß verfügbar. Die Variante mit Docking-Station soll ab 27.04.2023 im Handel sein.