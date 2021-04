Realme 8 Pro: Was 108 Megapixel in einem 300-Euro-Handy bringen

Extrem hohe Kamera-Auflösung

Wer für den Kauf eines Smartphones nur einen überschaubaren Geldbetrag zur Verfügung hat und trotzdem etwas mehr bekommen möchte, kann nicht erwarten, dass alle Bereiche gut abgedeckt werden. Meist muss man sich für ein herausragendes Feature entscheiden. Allerdings gibt es durchaus auch Geräte, die ein ganz gutes Rundum-Paket bieten - wie beispielsweise das Realme 8 Pro.Das Gerät ist für unter 300 Euro zu haben. Dafür kann man natürlich keine Spitzen-Performance erwarten und der Prozessor kommt bei aufwendigeren Anwendungen wie Spielen schnell an die Grenzen. Alltagstauglich ist das Mobiltelefon aber allemal. Wer also hauptsächlich einfache Web- und Social Media-Anwendungen nutzt und gelegentlich Videos schaut, wird hinreichend gut bedient, wie sich im Test durch die Kollegen von ValueTech TV zeigt.Ein Highlight ist laut Datenblatt natürlich die Hauptkamera. Immerhin 108 Megapixel bietet der Sensor hier auf. Diese werden im Alltagsbetrieb allerdings zu einem 12-Megapixel-System zusammengefasst, um mehr Lichtinformationen auf der Fläche eines Bildpunktes zu erhalten. Wenn man allerdings auf die volle Pixelstärke hochfährt, bekommt man besonders bei Motiven mit vielen Strukturen etwas mehr geboten. Neben der Hauptkamera gibt es noch eine Ultraweitwinkel-Optik sowie ein Makro-System, das aber keine besonders guten Bilder liefert.Ansonsten kann das Smartphone mit einem recht guten, hellen Display aufwarten, das FullHD-Auflösung auf einem OLED-Panel bereitstellt. Und mit dem mitgelieferten Netzteil lässt sich das Gerät auch sehr schnell aufladen. Das Funkmodul beschränkt sich allerdings auf LTE und macht bei schwacher Netzabdeckung wohl nicht die beste Figur. Aber für Nutzer, die hauptsächlich im urbanen Raum unterwegs sind, spielt das meist eine untergeordnete Rolle. Man bekommt also für einen überschaubaren Betrag durchaus einen guten Allrounder.