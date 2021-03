Oppo Reno4 Pro 5G: Fallender Preis passt jetzt zum guten Smartphone

Starkes Netzteil liegt bei

Mit dem Oppo Reno4 Pro 5G steht ein Smartphone für die Nutzung in den neuen 5G-Netzen bereit, dass inzwischen in einem annehmbaren Preis-Leistungs-Verhätlnis angekommen ist. Der Hersteller schickte es ursprünglich im Grunde bereits in der Premium-Preisklasse ins Rennen. In dieser konnte das Gerät aber nicht mithalten. Es handelt sich zwar um ein durchaus gutes Produkt, das aber im Vergleich mit anderen Angeboten schlicht den kleinen Tick zu wenig an Besonderem mitbringt.Immerhin 799 Euro sollte das Modell ursprünglich kosten. Die Straßenpreise pendeln sich inzwischen aber bereits bei um die 500 Euro ein. Und hier kann das Smartphone auf jeden Fall mit den Wettbewerbern konkurrieren. Denn es liegt sehr gut in der Hand und und kommt mit einem hervorragenden Display daher, wie sich im Test durch die Kollegen von ValueTech TV zeigt.In dem dünnen Gehäuse steckt zudem ein Akku mit 4000 mAh Kapazität, der sich mit einem 65-Watt-Netzteil, das sogar direkt mitgeliefert wird, binnen 35 Minuten von 0 auf 100 Prozent aufladen lässt. Da kommt derzeit kaum ein anderes Produkt mit. Und der Stromspeicher versorgt das System auch effizient genug, dass niemand fürchten muss, bei einer normalem Nutzung nicht problemlos über den Tag zu kommen. Wer allerdings eher darauf steht, sein Smartphone drahtlos aufzuladen, muss sich nach einem anderen Gerät umschauen, da Oppo eine solche Option nicht vorgesehen hat.Ansonsten kann das Gerät auch mit weiterer Hardware aufwarten, bei der ein Preis der oberen Mittelklasse angebracht ist. Den Kern bildet dabei ein Snapdragon 765G von Qualcomm. Diesem stehen 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und ein Festspeicher von 256 Gigabyte zur Seite. Eine Erweiterung ist dabei nicht vorgesehen. Das Kamera-System kommt mit drei Optiken daher, bei der der Hauptsensor mit 48 Megapixeln arbeitet, unterstützend kommen ein Weitwinkel-System mit 12 Megapixeln und eine Tele-Optik mit 13 Megapixeln hinzu.