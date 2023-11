Neom Epicon: Das nächste irre, aber sehenswerte Projekt der Saudis

Neom stellt das Epicon Hotel vor

Saudi-Arabien hat viel Geld sowie auch eine Vision und will sich direkt ins 22. Jahrhundert katapultieren. Denn das Land stellt in beeindruckender Regelmäßigkeit Projekte vor, die man als größenwahnsinnig und gleichzeitig faszinierend bezeichnen kann und muss. So wie nun Epicon, ein luxuriöses Hotelressort.Das Megaprojekt The Line war der Anfang, danach folgte der "Borg-Würfel" The Mukaab und nun ist Epicon an der Reihe. Die Projekte, die Saudi-Arabien im Rahmen seines gigantischen und teils hyperfuturistischen Stadtentwicklung- und Siedlungsprojekts Neom regelmäßig abliefert, sind atemberaubend - zumindest auf dem Papier bzw. in den Videos, die dazu veröffentlicht werden. Trotz vielfacher Kritik und auch Zweifeln an der Realisierbarkeit dieser Projekte kristallisiert sich immer mehr heraus: Die meinen das ernst.Das neueste Neom-Projekt nennt sich Epicon. Dabei handelt es sich um ein geplantes Hotel bzw. Ressort, dessen Architektur vermutlich selbst für Filme wie Blade Runner zu futuristisch wäre. Das Design zu beschreiben ist einigermaßen schwer, es erinnert an eine kristalline Form, mit weit herausragenden "Nadeln" bzw. Stegen.Die Macher schreiben , dass die Immobilie zwei markante Türme haben werde, einer wird 225 Meter hoch sein, der andere 275 Meter. Die Türme werden ein "Ultra-Premium-Hotel mit 41 Zimmern und luxuriösen Residenzen mit 14 Suiten und Apartments" bieten, so Neom in einer Mitteilung. Nicht weit vom Hotel entfernt soll sich dann das Epicon Resort befinden, das über 120 Zimmer und 45 Strandvillen verfügt. Die Macher bezeichnen Epicom als "Tor zur Zukunft" und das trifft die Sache wohl auch gut.Allzu viele Details werden allerdings nicht genannt. Es ist deshalb nicht bekannt, wann der Bau starten soll und auch wie lange dieser dauern wird. Für die architektonische Umsetzung ist jedenfalls das Londoner Studio 10Design verantwortlich.