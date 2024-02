Die meinen es ernst: Baufortschritt von Megaprojekt The Line gezeigt

Neom: Gigantismus oder die reale Zukunft?

Als Saudi-Arabien 2017 ankündigte, ein Siedlungsprojekt namens Neom zu bauen, war das in Medien allenfalls eine Randnotiz. Vor drei Jahren wurde dann aber The Line vorgestellt und das Projekt löste enormes Aufsehen aus. Mehr als das: Manche bezweifelten, dass es überhaupt real ist. Doch offenbar ist es das.The Line ist das erste von mittlerweile mehr als einem Dutzend Projekten, die Saudi-Arabien in den kommenden Jahren und Jahrzehnten im Rahmen von Neom umsetzen will. Bei der Vorstellung Anfang 2021 gab es viel Kritik an der rund 170 Kilometer langen Hightech-Stadt, denn viele meinten, dass ein derartiger Gigantismus trotz aller Werbeversprechen nicht nachhaltig sein könne. Diese Zweifel sind freilich bis heute nicht ausgeräumt.Die meisten jedoch gingen davon aus, dass das damals veröffentlichte Video allenfalls ein Konzept sei, das schnell wieder in der sprichwörtlichen Schublade verschwindet. Doch recht bald tauchten Satellitenaufnahmen auf, die darauf hindeuteten, dass hier tatsächlich gearbeitet wird.Mittlerweile ist klar: Das vom saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman forcierte Vorhaben wird gebaut, und zwar mit Hochdruck. Das zeigt nun auch ein Video, das diese Woche veröffentlicht wurde: Denn darin kann man sehen, welche Fortschritte The Line bis Februar 2024 gemacht hat.Das Video ist zwar voller Aufnahmen, die The Line zeigen, wie die Mischung auf Stadt und Gebäude einmal aussehen soll, es gibt aber auch viele Bilder von der Baustelle selbst. Und dabei kann man aus der Luft sehen, dass hier nicht nur gebaggert und gebaut wird, um eine Show zu machen, sondern um tatsächlich die geplante Struktur zu errichten.Nach Angaben der Verantwortlichen wird The Line rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche gebaut, man habe auch schon Millionen von Kubikmetern an Sand und Wasser ausgehoben und bewegt. Die erste Bauphase soll bereits 2030 abgeschlossen sein, was genau damit gemeint ist, wird allerdings nicht verraten.