Borg-Würfel in der Wüste: Saudis planen gewaltigen Wolkenkratzer

Borg-Kubus in der Wüste

Mehr Geld als Verstand: Diesen Gedanken kann man derzeit angesichts der Projekte bekommen, die in Saudi-Arabien entstehen oder entstehen sollen. Im vergangenen Sommer wurde die 170 Kilometer lange Stadt The Line vorgestellt, nun folgt ein weiteres und ebenso futuristisches Projekt namens The Mukaab.Es wäre leicht, The Line und The Mukaab als Träumerei abzustempeln, die nicht über ein futuristisches Video-Versprechen auf YouTube hinauskommen, doch das wäre vermutlich ein Fehler. Denn im erstgenannten Fall wurde mit dem Bau bereits begonnen, zumindest zeigten Satellitenaufnahmen vor Kurzem die ersten vorbereitenden Erdarbeiten. Deshalb sollte man wohl auch The Mukaab nicht sofort als größenwahnsinnige Spinnerei einiger Ölscheichs verlachen.Auch bei The Mukaab steht eine besondere geometrische Form sowie die schiere Größe im Mittelpunkt. Dieser "Wolkenkratzer" ist allerdings ein Würfel, der etwas abseits des Zentrums von Riad entstehen soll. Worte wie Gebäude oder eben Wolkenkratzer beschreiben das Projekt aber nur unzureichend, denn das gigantische Objekt bietet laut offiziellen Angaben Platz für 20 Empire State Buildings.Science-Fiction-Fans werden sicherlich nicht lange nachdenken müssen, woran sie das Ganze erinnert, nämlich an einen Borg-Würfel, der in der Wüste gelandet ist. Dessen Seitenlänge bzw. Höhe soll 400 Meter betragen. Damit wäre es zwar "nur" das 41-höchste Gebäude der Welt, aber wohl dennoch eines der beeindruckendsten.Die äußere Verkleidung, die sich an traditionellen saudi-arabischen Mustern orientiert, wäre aber nicht die eigentliche Hülle. Innen soll sich eine gewaltige Kuppel befinden, diese höhlenartige Konstruktion wird eine Fläche von rund zwei Quadratkilometern als Basis haben. Darin wiederum befindet sich ein spiralartig aufgebauter Turm, der den eigentlichen Platz für Handel, Unterhaltung, Büroräume und auch Wohngebiete bieten wird."Das Mukaab wird einen Turm auf einem spiralförmigen Sockel umfassen, der ein erstklassiges Gastgewerbeziel mit einer Vielzahl von Einzelhandels-, Kultur- und Touristenattraktionen sowie Wohn- und Hoteleinheiten, Gewerbeflächen und Freizeiteinrichtungen sein wird", erklärt der hauptverantwortliche saudische Public Investment Fund.The Mukaab wird nicht nur von außen bzw. von den Dimensionen her wie aus einem Science-Fiction-Film aussehen, auch innen soll es zahlreiche futuristischen Technologien geben. So soll das Bauwerk u. a. ein gewaltiges holografisches System haben, das außerirdische und auch Unterwasser-Welten simulieren kann. Details zum Wie liegen noch nicht vor, aber wir trauen uns wetten, dass The Mukaab tatsächlich entstehen wird, und zwar laut Plänen bis zum Jahr 2030.