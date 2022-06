Motorola Moto G200 5G: Fast Flaggschiff-Leistung bei kleinem Preis

Der chinesische Hersteller Lenovo hat mit dem Moto G200 5G ein neues Smartphone in seiner Motorola-Serie auf den Markt gebracht. Für einen recht überschaubaren Betrag bekommt der Käufer hier durchaus Leistung geboten, die mit so manchem Flaggschiff mithalten kann. Zu diesem Ergebnis kommen zumindest die Kollegen von ValueTech TV in ihrem Test.Die Hardware ist stark genug, um im Alltag nicht an die Grenzen gebracht werden zu können. Allerdings gibt es kleinere Minuspunkte beim Akku. Dieser bringt zwar eine Kapazität von 5000 mAh mit, allerdings wird die vom Hersteller versprochene Laufzeit damit im Test nicht erreicht. Positiv überzeugen kann das Smartphone hingegen mit seinem Kamera-System, das für diese Preisklasse wirklich hervorragende Aufnahmen liefert.