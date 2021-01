Motorola Moto G 5G Plus: Neue Mobilfunk-Technik für kleines Geld

Viele Kamera-Optiken

Wenn man es schafft, dem Smartphone-Verkäufer seines Vertrauens einen regelrechten Zungenbrecher zu diktieren, kommt man für ziemlich kleines Geld an ein brauchbares 5G-Gerät : Die Rede ist hier vom Motorola Moto G 5G Plus. Die Kollegen von ValueTech TV haben das Gerät ausprobiert und können euch hier einen Einblick geben.Das Smartphone von Motorola kann natürlich bei der Ausstattung keine besonderen Glanzpunkte setzen. Es dürfte aber für viele Durchschnittsnutzer völlig ausreichen. Den Kern bildet hier ein Qualcomm Snapdragon 765-SoC, der mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher ausgestattet ist. Der Hersteller verbaut in dem System außerdem 64 Gigabyte Festspeicher und bietet die Möglichkeit, diesen mit einer MicroSD-Karte auszubauen.Auf der Rückseite befindet sich ein Kamera-System mit vier Optiken, das es auf eine maximale Auflösung von 48 Megapixeln bringt. Weiterhin setzt Motorola auf eine Dual-Kamera für den Blick Richtung Nutzer. Das 5G-Smartphone ist bereits zu Preisen ab 240 Euro zu bekommen.