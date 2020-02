JBL Partybox 100: Bluetooth-Lautsprecher gibt es auch im Großformat

Mehr Bass bitte

Bluetooth-Boxen sind nicht unbedingt immer klein und schnell übersteuert, wenn dann doch einmal eine größere Umgebung beschallt werden soll. Das zeigt JBL mit seiner Partybox 100, die in der Größenklasse eines herkömmlichen Stereoanlagen-Lautsprechers daherkommt und verschiedene Gimmicks mitbringt.So kann das System nicht nur zur Wiedergabe von Musik vom Smartphone genutzt werden. Auf der Rückseite finden sich auch Anschlüsse für ein Mikrofon und eine E-Gitarre, so dass auch der Technik-Bedarf für einen kleineren Auftritt flexibel abgedeckt werden kann. Und mit den eingebauten Lichteffekt-LEDs sorgt das System auf Partys auch gleich noch selbst optisch für die passende Stimmung - was mit einem Knopfdruck aber auch unterbunden werden kann.Durch die Größe bietet der Lautsprecher aufgrund der besseren physikalischen Gegebenheiten einen besseren Klang als die meisten kleinen Bluetooth-Systeme. Wie unser Kollege Timm Mohn , der die Partybox über einige Zeit testete, anmerkt, kommen die Bässe aber trotzdem etwas schwach daher, solange man den Bass-Booster nicht voll aufdreht.Der integrierte Akku reicht beim normalen Betrieb für bis zu zwölf Stunden Laufzeit. Höhere Lautstärken fressen aber spürbar mehr Energie, so dass man nicht unbedingt damit rechnen sollte, eine ganze Party bis in den Morgen hinein ohne Stromzufuhr beschallen zu können. Allerdings lässt sich das Gerät problemlos auch benutzen, wenn es gerade am Netz hängt.Der Transport der Partybox ist dank der beiden Tragegriffe recht problemlos möglich. Das Gehäuse ist außerdem so gestaltet, dass sich bei Bedarf auch ein Tablet oder ein Smartphone gut und stabil ablegen lassen. Verkauft wird das System ab rund 250 Euro, was es angesichts der doch recht hohen Flexibilität wohl für eine ganze Reihe von Zielgruppen interessant machen dürfte.