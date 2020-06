Hands-on zum Galaxy Book Ion: Klassisches Notebook von Samsung

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Samsung kehrt nach sechs Jahren Pause auf den Notebook-Markt zurück. Zu den ersten neuen Modellen zählt das recht kompakte Samsung Galaxy Book Ion, welches in un­ter­schied­li­chen Displaygrößen erscheint. Weitere Details fasst unser Kollege Johannes Knapp in seinem Hands-on-Video zusammen.Samsung bringt das Galaxy Book Ion in insgesamt drei Varianten auf den Markt: Zwei Ge­rä­te mit jeweils 13,3 oder 15,6 Zoll großem Display, Intel Core i5 , 8 GB RAM sowie 256 GB Speicherplatz. Zusätzlich gibt es ein weiteres Modell mit 15,6 Zoll großem Bildschirm, Intel Core i7 und einer dedizierten Grafikkarte (Nvidia GeForce MX250). Hier ist der Arbeits­spei­cher dann außerdem doppelt so groß. Sowohl der interne Speicher als auch der RAM sind erweiterbar.Sämtliche Modelle besitzen ein QLED-Panel mit einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln. Ein spezieller Outdoor-Modus soll für eine gute Lesbarkeit im Freien sorgen. Zur weiteren Ausstattung zählen ein Fingerabdruckleser, 1x Thunderbolt 3, 2x USB 3.2 Typ-A, ein klas­si­scher Kopfhöreranschluss sowie ein Kartenleser. Bei den größeren Modellen ist die Tastatur mit einem Ziffernblock ausgestattet.Während das Galaxy Book Ion somit ein klassisches Notebook ist, ist mit dem Galaxy Book Flex zudem ein neues Samsung-Convertible erschienen.