Geekom Mini IT13: Kleiner PC mit Profi-Performance im Test

Beim Geekom Mini IT13 handelt es sich um einen Mini-PC mit Intel i9-13900H-Prozessor. Der kompakte Computer ist mit 32 Gigabyte RAM ausgestattet. Die Lexar NM7A1-SSD fällt beim IT13 mit 2 Terabyte besonders üppig aus. Auch die Lese- und Schreib-Geschwindigkeiten können überzeugen: Daten werden mit 4440,56 MB/s geschrieben und mit 4831,35 MB/s gelesen. Für die Grafik zeigt sich eine Intel Iris Xe verantwortlich.Über die beiden USB 3.2 Gen 2 Typ-C-Ports kann jeweils ein 8K-Bild ausgegeben werden. Der IT13 ist mitnichten ein Einsteiger-PC, sondern richtet sich bewusst an Menschen, die kräftigere Leistung auf kompakten Raum benötigen. Der Hersteller installiert ab Werk entsprechend Windows 11 Pro. Für eine stabile Internetverbindung steht Wi-Fi 6e zur Verfügung. Als Mini-PC macht der Geekom Mini IT13 seinem Namen mit 117 mm x 112 mm x 49,2 mm alle Ehre. Gleichzeitig ist er mit 652 g leicht genug, um bspw. ins Büro oder Hotel transportiert zu werden.Die Oberseite des Mini-PCs ziert das Geekom-Logo. Frontal hat der Hersteller zwei USB-Ports und den Klinkenanschluss angebracht. Rückseitig befinden sich eine Vielzahl an Anschlüssen. Dazu gehören der Stromanschluss, ein USB-4.0 sowie ein HDMI 2.0-Port. Der Mini-PC kann über ein Ethernet-Kabel mit dem Router verbunden werden. Zwei weitere USB-A-Anschlüsse und jeweils ein zweiter HDMI- und USB-C-Port runden die Rückseite ab. Auch beim zweiten USB-C-Port handelt es sich um USB 4.0. Besonders zu erwähnen dürfte der SD-Kartenslot an der Seite sein. Über jenen können Speicherkarten ohne zusätzliches Zubehör ausgelesen werden. Die Anschlussvielfalt macht sich im Alltag schnell verdient.Das Herzstück des Geekom Mini IT13 ist der Intel Core i9-Prozessor. Jener taktet mit bis zu 5,4 GHz. Neben der Turbofrequenz bietet der Prozessor bis zu 14 Kerne und 20 Threads. Der i9-Prozessor verfügt über 24 Megabyte Cache. Die Leistung reicht aus, um aufwendigere Aufgaben in Photoshop zu erledigen und Videos in Premiere Pro zu schneiden. Auch Menschen, die mit Audioprogrammen arbeiten, können sich die Leistung des i9-Prozessors zu eigen machen. Angesichts der verbauten Hardware bleibt der IT13 erfreulich leise. Das intelligente Kühlsystem im Inneren ist bei anspruchsvolleren Arbeiten durchaus hörbar, aber nie zu laut. Sollte man sich dennoch mal über das Lüftergeräusch hinwegsetzen wollen, können Lautsprecher über Klinke oder Bluetooth verbunden werden. Im oben stehenden Video ist zu sehen, wie verhältnismäßig flüssig Hogwarts Legacy auf dem Mini-PC läuft. Zum Vergleich: Der Geekom AS6 konnte das Spiel nicht bewältigen. Unser Kollege Timm Mohn war auch von Performance in Forza Horizon 5 sehr angetan.Geekom stattet den Mini IT13 mit zeitgemäßer Technik aus. Preislich bewegt er sich im Bereich eines Mac Minis, hat allerdings ab Werk eine 2 TB SSD an Bord. Diese kostet bei Apple 690 Euro extra. Bezüglich After-Sale-Upgrades ist der Mini-PC aus dem Hause Geekom dem Mac Mini überlegen: Über die IT13-Unterseite ist es möglich, die Hardware im Inneren des kompakten Computers auszutauschen. Im Inneren hat eine M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 SSD mit bis zu 2 TB Speicher Platz. Möchte man die Haupt-SSD austauschen, würde sich folglich nicht deren Größe verändert, sondern höchstens deren Marke und Geschwindigkeit. Zusätzlich ist ein M.2 2242 SATA SSD Slot vorhanden. Der M.2-Slot kann SSDs bis zu 1 TB aufnehmen. Auch der RAM kann aufgerüstet werden: bis zu 64 GB Arbeitsspeicher sind möglich. Üblicherweise kann auch eine zusätzliche 2,5 Zoll Festplatte oder SSD verbaut werden. Jene darf bis zu 7 mm hoch sein.Aktuell ist der Geekom Mini IT13 für 929,99 Euro auf Amazon verfügbar. Auf der Artikelseite lässt sich tagesaktuell ein 140-Euro-Gutschein aktivieren. Der Preis wird dadurch auf 789,99 Euro reduziert. Mit dem Gutscheincode "octoberIT13" lassen sich weitere 5 % einsparen. Der Gesamtpreis liegt in diesem Fall bei 743,49 Euro. Dem Ersparnis von 186,50 Euro steht der generell niedrigere Preis auf der Geekom-Homepage entgegen: Der Hersteller selbst bietet den Mini-PC bereits ab 789 Euro an. Weitere 40 Euro lassen sich mit dem Code "de40it13" sparen.