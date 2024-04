Geekom Mini IT13: So wird der Mini-PC auch zum Gaming-Boliden

Loch ins Gehäuse

Der Geekom Mini IT13 bietet einen Intel i9-13900H . Der Prozessor verfügt über 14 Kerne, 20 Threads und taktet mit bis zu 5,4 GHz. Die Leistungsaufnahme des Prozessors liegt bei 45 Watt. Als GPU kommt eine Intel Iris Xe zum Einsatz. In PC Mark setzt sich der Mini IT13 mit 6381 Punkten erfolgreich gegenüber dem Intel Core i9 11900KB durch. Auf kleinerem Raum bringt Geekom eine 2 TB SSD unter. Die Lexar NM7A1 schreibt neue Daten mit 4450 Megabyte pro Sekunde.Daten werden mit 4831 Megabyte pro Sekunde gelesen. Zubehör wie etwa ein Xbox-Controller lässt sich über Bluetooth 5.2 verbinden. Mit an Bord ist weiterhin Wi-Fi 6E. In den Kommentaren zum Geekom Mini Fun 11 kam die Frage auf, ob es sich überhaupt lohnen würde, einen Mini-PC mit Grafikkarte zum Gaming-Rechner hochzurüsten. Neue Mini-PCs übertrumpfen allerdings bereits die Leistung der Grundkonfiguration des Gaming-PCs auf noch kleinerem Raum.Reicht die interne Leistung der Intel Iris Xe nicht aus, ist es theoretisch möglich, eine externe Grafikkarte an den IT13 anzuschließen. Da der Geekom Mini IT 13 bereits seit einiger Zeit auf dem Markt ist, gibt es bereits eine große Community, die sich mit Modding und Basteleien beschäftigt. So lässt sich etwa der SSD-Slot mit einem Adapter zum Grafikkarten-Slot umfunktionieren:Eine externe Grafikkarte hat den Vorteil, dass sich die Abwärme nicht im Mini-PC-Gehäuse ansammelt, sondern über das Gehäuse der externen Grafikkarte entweicht. Die allgemeine Temperatur im Mini-PC bleibt auf diese Weise niedrig, und die Leistung wird weiterhin hochgehalten. Der Mod erfordert allerdings etwas Experimentier- und Risikobereitschaft: Der Mod erfordert oberhalb des SSDs-Slots einen Zugang im Gehäuse. Immerhin: wenn man den Mini-PC mobil mitführen muss, kann die externe Grafikkarte einfach abgesteckt und zurückgelassen werden. Unser Kollege Timm Mohn war bisher nicht so mutig, sein PC-Gehäuse hierfür aufzuschneiden.Den Leistungsunterschied zwischen dem Intel i9-13900H und dem Intel Core i9 11900KB bemerkt man ohne extra Zubehör bereits bei Asphalt 8. Der Gaming-Klassiker läuft auf dem IT13 hardwarebedingt flüssiger als auf dem mit LEDs verzierten Mini Fun 11. Zwischen den beiden Geräten besteht nicht nur in Bezug auf die Leistung ein großer Unterschied: Mit Abmessungen von 117 mm x 112 mm x 49,2 mm ist der Mini IT13 deutlich kleiner als der Fun 11. Durch die kompakten Abmessungen ist es möglich, den IT13 auf der Rückseite eines Bildschirms zu montieren. Auf diese Weise wirkt der Arbeitsplatz aufgeräumter und leerer. Aktuell kostet der Geekom Mini IT13 bei Geekom selbst 764 Euro. Trotz diverser Gutschein- und Geschenkaktionen ist er damit günstiger als der Haus-eigene Mini Fun 11.