Galaxy Tab S6 Lite vs. iPad 7 - Tablets mit Stylus im Vergleich

Wer nach einem aktuellen Tablet mit aktivem Stylus sucht, dabei aber nicht allzu viel Geld ausgeben möchte, kann derzeit zwischen dem Samsung Galaxy Tab S6 Lite und dem Apple iPad 7 wählen. Beide Geräte unterscheiden sich recht deutlich voneinander, was schon beim Betriebssystem beginnt. Aber die Tablets unterscheiden sich noch in vielen weiteren Punkten, wie unser Kollege Andrzej Tokarski in seinem Vergleich zeigt. Für wen welches Modell besser geeignet ist, verrät das Video.