Foto-News: OM System mit starker Kamera und schwachen Objektiven

Solides Kamera-Update

Die Umbenennung von Olympus in OM System tut der Aktivität des Herstellers keinen Abbruch. Die Foto-News der Kollegen von ValueTech TV beschäftigen sich daher diesmal vollständig mit diesem Unternehmen, das hier einiges zu bieten hat. Die kleinste Neuerung ist dabei das Objektiv 9-18 mm II, das im Grunde nur ein neues Gehäuse bekommen hat und sonst keine größeren Änderungen zum Vorgänger mitbringt.Als neue Kamera bringt der Hersteller die OM-1 Mark II auf den Markt. Auch hier ist die Originale OM-1 noch stark zu erkennen, allerdings bekommt der Nutzer in der überarbeiteten Variante verschiedene sinnvolle Verbesserungen.Etwas irritierend ist hingegen das Objektiv 150-600 mm IS, das aus einer Kooperation mit Sigma hervorgeht. Im Grunde wurde hier das Produkt des Drittherstellers übernommen, geringfügig angepasst und mit einem deutlich höheren Preis versehen. Die Begeisterung hält sich bei den Kollegen entsprechend in Grenzen.