Flexispot V6: Schreibtischstuhl und Heimtrainer in einem Stück

Beim Flexispot V6 handelt es sich um einen Fahrrad-Stuhl für unter den Schreibtisch. Der Kombination aus Heimtrainer und Schreibtischstuhl haben sich bereits verschiedene Hersteller angenommen. Flexispot gelingt mit dem V6 eine sehr ausgereifte Variante, die durchaus das Potenzial hat, auch skeptische Sportmuffel zu überzeugen. In acht Stufen lässt sich der Widerstand des Fahrrads einstellen. Spätestens auf der höchsten Stufe dürften auch erfahrene Sportler gefordert werden. Der in diesem Modus nötige Kraftaufwand, um das magnetische Schwungrad zu bewegen, ist nicht zu unterschätzen. Die Sitzfläche des Flexispot V6 besteht aus einer vierlagigen Konstruktion, die den Spagat aus Büro- und Trainingsstuhl ermöglichen soll. Auch während längeren Arbeiten am PC stellen sich keine Probleme mit der Sitzfläche des Fitness-Stuhls ein. Um mit dem V6 loszulegen, ist nur ein Satz Batterien nötig. Für das Workout wird keine dauerhafte Stromversorgung benötigt.Der vollwertige Stuhlaufsatz ist das Pro-Argument für das Flexispot V6: schaut man sich nur den oberen Teil des Fahrrad-Stuhls an, könnte man meinen, es handele sich dabei um einen ganz normalen Bürostuhl. Die Rückenlehne, die verstellbaren Armlehnen und die Lendenwirbelstütze unterstreichen diesen Fakt. Die einzelnen Hebel und Knöpfe sind allesamt leicht zu bedienen. Die Rückenlehne kann in ihrer Position um bis zu 12 Grad verstellt werden, um das jeweilige Setup möglichst bequem zu machen. Wünschenswert wäre es, wenn die Kopfstütze in einer XL-Variante angeboten wird. Für Menschen mit einer Größe von um die 1.88 ist diese leider minimal zu klein. Verwechslungsgefahr besteht auf der Rückseite: Man könnte meinen, das geschwungene Element wäre zum Schieben des V6 vorgesehen. Das ist zwar möglich, Flexispot hat sich bei dem Element aber etwas anderes gedacht: Es handelt sich um einen Kleiderbügel. Jener kann mit maximal 5 Kilo belastet werden.Der Fitness-Stuhl verfügt über einen monochromen, digitalen Bildschirm, der u.a. die zurückgelegte Distanz, die Zeit sowie die Geschwindigkeit anzeigen kann. Im Wechsel wird auch die Gesamtdistanz und die Rotationsgeschwindigkeit angezeigt. Da das Fahrrad ohne Bluetooth daherkommt, können die gesammelten Daten nicht exportiert werden. Es empfiehlt sich folglich, auf der Smartwatch ein Training einzuschalten und mitlaufen zu lassen. Während einem Workout steht das V6 felsenfest an Ort und Stelle. Eine sogenannte Hebelsperre verhindert, dass sich der Stuhl beim Treten bewegt. Rührt man sich allerdings darüber hinaus auf dem Stuhl, sollten die manuellen Bremsen an den Rändern auf jeden Fall angelegt sein. Das Brems-System hat sich im Vergleich zu allen anderen Fitness-Stühlen von Flexispot geändert: Im Regelfall wurden diese aktiviert, sobald man sich auf einen Stuhl setzt. Beim V6 ist dies nicht der Fall. Es empfiehlt sich folglich, die Bremsen vor einem Workout festzuziehen.Flexispot selbst spricht davon, dass sich das V6 als Trainingsgerät zwischen den täglichen Büroaufgaben eignet. Im Test stellt sich aber schnell heraus: Gerade während Arbeiten am PC bietet der Fitness-Stuhl einen deutlichen Mehrwert. Bereits die mit dem V6 entstandene Bewegung während einer Runde E-Mails beantworten ist für einige Menschen außerhalb der Arbeitszeit schwer zu erreichen. Wer seine Trainings regelmäßig trackt, wird in den Trends schnell feststellen, dass sich die allgemeine Fitness verbessert haben dürfte. Stellt man sich das V6 konsequent an den Arbeitsplatz, fehlt jede Ausrede, um nicht doch ein kleines Workout zu starten.Nicht zuletzt eignet sich das Flexispot V6 auch als Gaming-Stuhl. Gerade wenn es in Spielen um die Verfolgung von Gegnern geht, trägt die Bewegung der Beine zum Spielspaß bei. Der Widerstand muss dabei nicht einmal auf die höchste Stufe gestellt werden, um das Training anspruchsvoll zu gestalten. Gleichzeitig soll festgehalten werden: Auf seinem normalen Heimfahrrad verbraucht unser Kollege Timm Mohn die doppelte Menge an Kalorien. Dabei kann er aber nicht seinen aktuellen Lieblings-Spiele-Titel spielen. Auf dem Flexispot V6 ist Konsolen- oder PC-Gaming gar kein Problem. Der Fitness-Stuhl nimmt durchaus Platz im Raum ein. Bei den meisten Interessenten dürfte die Wahl zwischen dem V6 und einem regulären Stuhl bestehen. Nur wer viel Platz hat, wird sich den V6 als zusätzlichen Stuhl in die Wohnung holen. Allerdings: In Workout-Pausen ist es durchaus möglich, den Stuhl als regulären Sitzplatz zu verwenden.Probiert man das Flexispot V6 das erste Mal aus, wird schnell klar, wie nebensächlich Sport am Arbeitsplatz werden kann. Den sportlichen Anspruch dabei kann jeder situationsorientiert einstellen: Die ersten Widerstandsstufen sind sehr leicht. Der Widerstand wird erst ab Level 5 merklich schwerer. Erfreulicherweise tritt sich der Fahrrad-Stuhl auf Stufe 8 sogar einen Tick schwerer als das Sit2Go , was die maximal mögliche Anstrengung deutlich erhöht. Das Flexispot V6 ist aktuell für 699 Euro beim Hersteller verfügbar . Aktuell finden bei Flexispot die Juni-Deals statt, bei denen sich der ein oder andere Euro einsparen lässt. Insbesondere beim BS11 lässt sich viel Geld einsparen. Auch elektrisch-höhenverstellbare Tische , welche gut zum V6 passen, sind preislich reduziert. Der Fitness-Stuhl wird wahlweise in Grau oder Weiß angeboten. Die weiße Variante ist etwas weniger bunt, wirkt aber gleichzeitig, als hätte man es bei einer Reha-Maßnahme mitgenommen. Sollte die graue Variante ins Raumkonzept passen, dürften die meisten diese vorziehen.