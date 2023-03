Flexispot BH4: Drehhocker als rückenschonende Alternative zum Stuhl

Bewegung tut gut

Beim Flexispot BH4 handelt es sich um einen Dreh- & Arbeitshocker für höhenverstellbare Tische. Die Bodenplatte wiegt 5 Kilogramm und ist mit einer rutschfesten Oberseite überzogen. Der Drehhocker kann um 360° gedreht werden und ermöglicht eine flexiblere Bewegung beim Arbeiten am Schreibtisch. Die Sitzfläche ist mit Polyurethan-Weichschaum überzogen. Der atmungsaktive Stoff fühlt sich auch bei längeren Arbeitseinheiten bequem an. Über drei Griffe an der Unterseite kann die Sitzfläche erhöht bzw. eingefahren werden. Um die Position zu verändern, reicht es bereits, einen der drei Griffe zu betätigen. Die Sitzhöhe kann 62 bis 82 Zentimeter betragen. Durch die Gasfeder ist es möglich, den Hocker stufenlos in der Höhe zu verstellen. Flexispot gibt die maximale Traglast mit 150 Kilo an. Zwar wird der BH4 bei unserem Kollegen Timm Mohn vor allem am Schreibtisch verwendet, ein Einsatz als Küchenhocker oder ähnlichem ist allerdings auch denkbar.Ähnlich wie der Tisch Flexispot Q8 ist der Hocker mit wenigen Handgriffen aufgebaut. Der BH4 lässt sich im Anschluss bequem tragen und folglich in unterschiedlichen Räumen verwenden. Nimmt man das erste Mal auf dem Drehhocker Platz, fällt direkt auf, wie stark sich die Körperhaltung während der Schreibtischarbeit verändert: der Stuhl führt automatisch zu einer geraden Körperhaltung. Das Wegfallen von Armlehnen nimmt einem die Möglichkeit, sich gekrümmt nach vorn in Richtung Bildschirm zu lehnen. Bevor der Stuhl längerfristig genutzt wird, sollte man die optimale Sitzhöhe ausprobieren und den Stuhl für sich einstellen. Auch bei längeren Phasen am PC wird der Flexispot BH4 nicht unbequem. Wie die Bezeichnung "Drehstuhl" bereits suggeriert, kann sich der Flexispot BH4 um die eigene Achse drehen. Im Test zeigt sich, dass man stets eine stabile Haltung auf dem Stuhl behält. Verlagert man allerdings sein Gewicht, reagiert der BH4 umgehend auf die Veränderung der Körperhaltung. Was zunächst wie eine Ablenkung am Arbeitsplatz klingen mag, kann sich schnell als neue Bewegungsfreiheit erweisen.Auf dem Drehstuhl ist man stets in Bewegung: seien es kreisende Bewegungen oder vereinzelte Verlagerungen des Körpers bspw. nach links oder rechts. Der Bewegungsaufwand stimuliert neben den Muskeln auch das Gehirn. Im besten Fall führt das erhöhte Bewegungsaufkommen zu einem weniger steifen Rücken. Der Flexispot BH4 ist nicht dafür gedacht, einen Bürostuhl zu ersetzen. Ferner stellt er eine Alternative zum herkömmlichen Sitzen dar. Im täglichen Büroalltag dürfte der BH4 immer mal wieder verwendet, aber im Anschluss wieder auf einen normalen Bürostuhl zurückgewechselt werden. Verwendet man einen elektrischen Stehschreibtisch, kann mit Steheinheiten die Sitzroutine weiter aufgelockert werden.Der Flexispot BH4 ermöglicht es, sich während der Arbeit zu drehen, etwas zu schwingen und die Sitz- bzw. Stehposition variabel zu halten. Mit etwas mehr Bewegung im Alltag soll die Schreibtischarbeit aufgelockert werden. Stellt man sich den Stuhl optimal ein, kann Bandscheiben- und Rückenproblemen positiv entgegengewirkt werden. Bewegungen auf und mit dem Stuhl ermöglichen eine gesteigerte Durchblutung der Beine. Im Alltag verfügt der Hocker dennoch über einen festen Stand. Dieser ist gegeben, während der BH4 verwendet wird, aber auch, wenn er unbenutzt vor dem Tisch steht. Streift man den Stuhl bspw. im Vorbeigehen, fällt er nicht um. Der Flexispot BH4 ist in Schwarz, Rot und Grau verfügbar. Er ist beim Hersteller für 159,99 Euro erhältlich