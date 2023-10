Flexispot BS8 Pro: Ergonomischer Bürostuhl auch für schwere User

Gut anpassbar

Beim Flexispot BS8 Pro handelt es sich um einen ergonomischen Bürostuhl. Der BS8 Pro fällt optisch auf: Der nach hinten gebogene obere Teil der Rückenlehne wirkt auf den ersten Blick neuartig, fällt aber im Alltag nicht weiter auf. Das Design-Konzept ist durchaus außergewöhnlich und kommt nicht oft in der Stuhllandschaft vor. Allerdings fehlt dadurch auch jede Möglichkeit, eine Kopfstütze anzubringen. Die atmungsaktive Rückseite stellt sich im Test als sehr bequem raus. Im Spätsommer fiel die Rückenlehne positiv im Hinblick auf Schweißbildung auf. Flexispot bietet den Stuhl in Grau und Schwarz an. Der BS8 Pro wiegt 20 Kilogramm.Neben einem modernen Design verfügt der Stuhl über eine wichtige Besonderheit: Er trägt Personen mit einem Körpergewicht von bis zu 150 Kilogramm. Im Alltag knarzt und wackelt beim Flexispot BS8 Pro nichts. Das ist auch der Fall, wenn man ein paar mehr Kilo auf die Waage bringt. Besonders Personen mit etwas mehr Körpergewicht dürfte die hohe Traglast des BS8 Pro entgegenkommen. Wer bereits Stühle durch das eigene Körpergewicht beschädigt hat, wird das erhöhte Maximalgewicht zu schätzen wissen.Überschreitet man die maximale Obergrenze eines Bürostuhls, besteht die Gefahr, dass der hydraulische Zylinder absinkt und der Boden zerkratzt wird. Unser Kollege Timm Mohn hat dies beim Ergotopia Nextback selbst erlebt. Die Sitzbreite ist mit 530 mm komfortable groß. Sie liegt damit 30 mm über der Sitzfläche des BS13. Kleinere Personen dürfte keine Probleme haben, auf dem Flexispot BS8 Pro im Schneidersitz zu sitzen.Dass der Hersteller bei den Armlehnen auf einen herkömmlichen Mechanismus gesetzt hat, dürfte vor allem denen, die mit dem System des Flexispot BS13 nicht viel anfangen können, gefallen. Spannenderweise lassen sich die Armlehnen um bis 360 Grad drehen, was eher ungewöhnlich ist. Meist ist nur ein bestimmter Winkel möglich, der aber nicht immer für alle Personen passend ist. Beim BS8 Pro lässt sich schnell eine bequeme Position finden. Die Höhe der Armlehnen zum Sitz lässt sich im Bereich von 175 mm bis zu 200 mm verändern. Sie lassen sich zudem in einem Bereich von 50 mm nach vorn bzw. hinten versetzen.Die Lendenstütze unterstützt den Rücken erfreulich gut. Deren Position ist nur mit der gesamten Rückenlehne zu verstellen. Über die Griffe auf der Unterseite lässt sich der Flexispot BS8 Pro einstellen. Um mit dem Bürostuhl etwas zu entspannen, lässt sich die Rückenlehne um 30° nach hinten kippen. In diesem Modus kann man abseits von der Schreibtischarbeit auch mal Amazon Prime- oder Netflix-Inhalte genießen. Die Spannung der Rückenlehne lässt sich über die Außenseite des rechten Griffs verändern. Dies ist im Alltag nützlich, wenn man sich viel auf dem Stuhl bewegt. Über besagten Griff wird auch die Höhe des Stuhls eingestellt. Über den Griff an der linken Seite kann die Rückenlehne nach vorn bewegt werden. Der Drehknopf auf der linken Seite ermöglicht es der Rücklehne, sich im Rahmen der 30 Grad frei zu bewegen.Der Flexispot BS8 Pro macht sich nicht nur durch sein außergewöhnliches Design verdient: Vom Aufbau bis zum Sitzkomfort kann der ergonomische Bürostuhl gefallen. Zukünftig wären hochauflösende Skizzen, echte Bilder oder eine bessere Druckerqualität wünschenswert. Flexispot typisch sind nur wenige Handgriffe nötig, um den Stuhl aufzubauen. Wünschenswert wäre weiterhin eine Möglichkeit, zusätzlich noch eine Kopfstütze anzubringen. Dies dürfte aber mit dem geschwungenen Design der Rückseite nicht möglich sein. Der Flexispot BS8 Pro ist aktuell für 299,99 Euro direkt beim Hersteller verfügbar . Flexispot bietet drei Jahre Garantie auf den Stuhl. Außerdem können Artikel bei Nichtgefallen 60 Tage lang retourniert werden.