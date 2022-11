Flexispot BackSupport BS11: Komfortabler Stuhl für den Arbeitsplatz

Für alle Größen

Beim Flexispot BackSupport BS11 handelt es sich um einen ergonomischen Bürostuhl. Der Hersteller legt bei jenem ebenso viel Wert auf Design und Ästhetik wie auf Funktionalität. Die ergonomische Rückenlehne ist mit atmungsaktivem Netzgewebe ausgestattet. Optisch weiß die Gestaltung zu gefallen. Die Lendenstütze lässt sich manuell anpassen. Der Stuhl steht auf fünf 65 mm PU-Rädern. Ergonomische Bürostühle wie der Flexispot BS11 eignen sich nicht nur für Menschen, die lange Zeit auf Stühlen verbringen: Bereits nach wenigen Minuten auf dem BS11 lässt sich ein Unterschied im Sitzkomfort feststellen.Zum Zeitpunkt der Auslieferung ist der Stuhl nicht komplett aufgebaut. Flexispot liefert eine bebilderte Anleitung sowie Werkzeug mit. Alternativ kann auch ein elektrischer Schrauber verwendet werden. Die für den Aufbau notwendigen Schrauben befinden sich im Lieferumfang. In der Regel empfiehlt es sich, die für einen Bauschritt notwendigen Schrauben zunächst vorzuschrauben. Sobald beide Teile sicher miteinander verbunden sind, können die Schrauben fest angezogen werden. Der Aufbau ist gut allein möglich: Etwa 25 Minuten dauert er. Im Anschluss kann der ergonomische Bürostuhl verwendet werden.Der Flexispot BackSupport BS11 konnte sich bei unserem Kollegen Timm Mohn die letzten Monate beweisen. Gerade an heißen Sommertagen ist die luftdurchlässige Rückenlehne ein großer Zugewinn am Arbeitsplatz. Die Rückenlehne kann, um eine individuell-passende Position zu ermöglichen, nach hinten geneigt werden. Über den Griff an der rechten Seite lässt sich der Widerstand beim Neigen einstellen. Über zu- und aufdrehen kann der Widerstand bspw. erhöht werden. Der Neigungswinkel wird im Anschluss durch das eigene Gewicht beeinflusst. Wer auf dem Flexispot BackSupport BS11 von Haus aus gut sitzt, lässt die Einstellungen wahrscheinlich unverändert. Die Kopfstütze lässt sich hoch- und einklappen. Die Spanne, innerhalb der justiert werden kann, misst fünf Zentimeter. Für die Justierung sind keine Schrauben notwendig. Benutzen mehrere Menschen den Flexispot BS11, ist der Stuhl schnell ein- bzw. umgestellt. Mithilfe der Kopfstütze kann die Nackenmuskulatur entspannt werden. Im Test zeigt sich allerdings, dass die Kopfstütze selten aktiv verwendet wird.Über die Griffe an der Unterseite des Stuhls lässt sich die Stuhlposition weiter individualisieren. Über den rechten Griff kann die Sitzfläche sechs Zentimeter nach vorn bzw. hinten bewegt werden. Mithilfe jener Einstellung kann der Flexispot BS11 verschiedenen Körperformen gerecht werden. Wie man es von Flexispot gewöhnt ist, lassen sich die Armlehnen nach vorn bzw. hinten sowie zur Seite und in der Höhe verstellen. Gerade bei der Arbeit am Schreibtisch kann eine leicht eingeklappte Position von Vorteil sein. Den Armlehnen-Widerstand hat Flexispot gut eingestellt: Die Position der Armlehnen ist fest genug, um sicher auf ihnen zu arbeiten. Gleichzeitig lassen sich Änderungen leicht vornehmen. Jeder Mensch hat eine individuelle Arbeitsposition. Der Flexispot BS11 konnte im Test allen Menschen, die auf ihm Platz genommen haben, gerecht werden. Dies trifft auf schlanke sowie etwas fülligere Personen zu. Flexispot gibt die maximale Belastung mit 350 Kilo an. Die Obergrenze hat unser Kollege Timm Mohn bisher nicht ausgereizt.Der Flexispot BS11 wird vom Hersteller als ergonomischer Bürostuhl beschrieben. Bereits optisch wird der Stuhl dem gerecht. Im Alltag stellt er eine Bereicherung für den Arbeitsplatz dar. Dazu trägt auch der Sitzkissenbezug aus Baumwolle bei, welcher während längeren Webex-Besprechungen nicht unbequem wird. Auch ein extra langer Bürotag lässt sich auf dem BS11 bewältigen. Gerade Personen, die nach Feierabend noch mal an den Schreibtisch zurückkehrt, werden vom Sitzkomfort profitieren. Wünschenswert wären je nach Einsatzzwecke eventuell Bremsen, damit der Stuhl sich nicht so einfach bewegen kann. Der Flexispot BackSupport Bürostuhl BS11 ist beim Hersteller aktuell für 379,99 Euro in Grau verfügbar. Flexispot wird anlässlich des Black Fridays vom 25.11.2022 bis 28.11.2022 eine Rabatt-Aktion durchführen. In diesem Zuge lassen sich bis zu 34 Prozent auf Bürostühle einsparen.