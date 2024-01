Fit ins neue Jahr: So bleibt man am Schreibtisch in Bewegung

Spielen im Stehen

Der Flexispot E8 kann per Knopfdruck die Schreibtischplatte im Bereich von 60 bis 125 Zentimeter auf und ab bewegen. Mit dem neuen Jahr kann diese Flexibilität genutzt werden, um den guten Vorsätzen für 2024 nachzukommen und den Sport in den Arbeitsalltag zu intrigieren. In den vergangenen Jahren hat Flexispot selbst Fitness-Geräte für elektrische Schreibtische angeboten. Das Angebot hat sich 2024 allerdings etwas ausgedünnt. Stattdessen vertreibt der Bürozubehör-Anbieter derweil verstellbare Relaxsessel . Während etwas Entspannung sicher auch ein guter Vorsatz für 2024 ist, kann man mit einem Laufband unter dem Schreibtisch für etwas mehr Bewegung im Alltag sorgen.Die maximale Arbeitshöhe erlaubt es nicht nur, am Tisch zu stehen, sondern auch an jenem mit einem Laufband zu arbeiten. Je nach eigener Körpergröße ist es nicht mal nötig, den Flexispot E8 komplett hochzufahren. Mit dem Laufband unter dem Schreibtisch kann die tägliche Arbeitslast mit Fitness kombiniert werden. Gerade beim Schreiben von Texten dürften die wenigsten die 6 km/h des Laufbands voll ausnutzen. Allerdings: einen gemütlichen Spaziergang mehr pro Tag merkt man auf längere Zeit gesehen auf jeden Fall. Ein schnellerer Gang empfiehlt sich, wenn man in der Pause etwa eine Netflix-Serie schauen möchte. In dem Fall können die 6 km/h des WalkingPad A1 Pro voll ausgenutzt werden.Fitness kann aber nicht nur beim Arbeiten eine Rolle spielen. Wer seinen Computer auf der Schreibtischplatte des E8 parkt, kann auch im Stehen eine Runde Asphalt 8 spielen. In diesem Fall erlebt man das Tempo im Spiel noch mal ganz anders: Die Laufbewegung und der Bildschirm auf Augenhöhe lassen den Spieler tief in die Spielwelt eintauchen. Nach dem Work-out muss das WalkingPad keinen Platz unter dem Flexispot E8 einnehmen: Das Laufband kann einfach zusammengeklappt und in einer Ecke verstaut werden.Um Sportgelegenheiten in Verbindung mit dem Schreibtisch wahrzunehmen, muss eine möglichst geringe Barriere aufgebaut werden, damit man auch wirklich am Ball bleibt. Bei der Anschaffung des E8 war unserem Kollegen Timm Mohn klar, dass ein elektrischer Schreibtisch benötigt wird. Müsste man zunächst den Schreibtisch hochkurbeln, nur um dann noch das Laufband aufzubauen, dürften sich die Neujahrsvorsätze schnell in Luft auflösen. Etwas Geld kann gespart werden, wenn man einen höhenverstellbaren Schreibtischaufsatz (https://www.flexispot.de/schreibtisch-aufsatz-m18m.html) kauft, der einen Stehschreibtisch simuliert. Auch unter jeden normalen Schreibtisch passt das WalkingPad A1 Pro.Aktuell listet Flexispot weder das Sit2Go , das V6 noch die mit dem eigenen Namen versehende Vibrationsplatte. Das E8 Schreibtischgestell ist aktuell für 499,99 Euro bei Flexispot verfügbar. Im Preis ist keine Schreibtischplatte enthalten, sodass diese zusätzlich geordert werden muss. Ursprünglich wurde der Tisch mit der Ebenholzfarben-Platte gekauft. Zwischenzeitig konnte sich auch die schwarze Tischplatte, welche Fingerabdrücke deutlich stärker anzieht, in der Praxis beweisen. Da der Preis bei beiden Ausführungen gleich bleibt, sollte die Ebenholzfarben-Variante auf jeden Fall bevorzugt werden. Mit besagter Tischplatte beläuft sich der Gesamtpreis auf 619,98 Euro. Das WalkingPad A1 Pro kostet in der Regel 499 Euro, ist aber aktuell bei Amazon sowie beim Hersteller ausverkauft. Als Alternative bietet sich das WalkingPad R1 Pro an. Dies wird derzeit für 599 Euro auf Amazon angeboten